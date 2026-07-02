Świat Ponad 44 stopnie. Ekstremalny upał wraca do Hiszpanii Anna Bruszewska |

Gorąco w Hiszpanii Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/PAP/EPA/MORELLMORELL

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Gorące zwrotnikowe powietrze napływa do Hiszpanii. Za jego sprawą w czwartek termometry w gminie El Granado, która znajduje się w prowincji Huelva w Andaluzji, pokazały 44,1 stopnia Celsjusza. Na lotnisku w Sewilli temperatura sięgnęła 43,1 st. C - podał hiszpański serwis meteorologiczny El Tiempo. Najwyższe wartości tego dnia odnotowano na południowym zachodzie kraju.

- Ta wysoka temperatura mnie martwi. W naszym kraju robi się coraz cieplej, a my musimy być bardziej czujni w pracy. Jako kierownik przydzielający zadania pracownikom obawiam się, że ktoś może doznać udaru cieplnego. Myślę, że przyszłość będzie trudna z tymi upałami - powiedział w rozmowie z agencją Reuters 47-letni Ester Jimenez.

Temperatura maksymalna w Hiszpanii Źródło zdjęcia: wetteronline.de

Wydano ostrzeżenia

Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET wydała w czwartek ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed skwarem. Eksperci apelują, aby unikać słońca i aktywności na zewnątrz, bo ryzyko odwodnienia i udaru będzie wysokie.

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Jak napisał serwis meteorologiczny El Tiempo, w sobotę temperatura sięgnię 36-38 st. C w dolinie rzeki Ebro i gminie Miño. Najwyższe wartości - ponad 40 stopni - prognozuje się w północnej części kraju. Niedziela ma być najgorętszym dniem tego tygodnia. Zdaniem meteorologów, od tego momentu w Hiszpanii rozpocznie się nowa fala upałów. Termometry mogą pokazać 40 st. C w Galicji i dolinie rzeki Ebro. Ponad 42 st. C spodziewane jest w dorzeczach rzek Gwadiana i Gwadalkiwir, przepływających przez Estremadurę i Andaluzję.

Od poniedziałku temperatura ma nadal rosnąć we wschodniej i południowej Hiszpanii, a także na Balearach. Na Majorce termometry mogą pokazać nawet 38 st. C. We wtorek na termometrach może być nawet 43-44 st. C. Takie wartości spodziewane są dla regionów położonych w dolinach rzek Gwadiana i Gwadalkiwir.

02/07 19:36 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: temperaturas máximas, vientos y costeros. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/QLLOpRSe8E — AEMET (@AEMET_Esp) July 2, 2026 Rozwiń