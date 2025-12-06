Logo TVN24
Pierwsze takie opady śniegu od lat. Liczne utrudnienia

Śnieg w Waszyngtonie D. C.
Śnieg w Waszyngtonie D. C.
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
W piątek w Waszyngtonie - Dystrykcie Kolumbia pojawił się pierwszy śnieg w tym sezonie. Spowodowało to trudne warunki na drogach oraz liczne utrudnienia dla mieszkańców. Także mieszkańcy wielu innych stanów zmagają się z zimowymi warunkami.

W piątek pierwszy w tym sezonie śnieg pokrył obszar Waszyngtonu - Dystryktu Kolumbia. Prószyć zaczęło jeszcze przed świtem i padało do po południa. W związku z tym, że na ulicach zrobiło się ślisko, od wczoraj doszło do licznych stłuczek. Zamknięto również szkoły, czego powodem były niedostatecznie odśnieżone drogi i problemy z bezpiecznym dotarciem pracowników w miejsca pracy.

- Kiedy okazało się, że warunki mogą być niebezpieczne dla uczniów i pracowników podróżujących po naszym okręgu, podjęliśmy natychmiastową decyzję o zamknięciu szkół, ponieważ bezpieczeństwo jest naszym priorytetem - podkreśliły władze okręgu.

Sprawcą zamieszania sąsiad z północy

Jest to najwcześniejszy mierzalny opad śniegu w federalnej stolicy od siedmiu lat. Na lotnisku Reagan National Airport odnotowano, że spadło 2,8 centymetry śniegu. To pierwszy przypadek od grudnia 2017 roku, gdy tak wcześnie w miesiącu zanotowano co najmniej 2,5-centymetrową pokrywę śnieżną - według średniej z poprzednich lat tyle śniegu pojawia się w mieście około 22 grudnia.

Śnieg w Waszyngtonie D. C.
Śnieg w Waszyngtonie D. C.
Źródło: PAP/EPA/LEIGH VOGEL / POOL

W ten sposób Waszyngton zainaugurował śnieżny okres późnej jesieni. Jak przewidują synoptycy, śnieg może utrzymywać się przez większą część grudnia.

Jest to kolejny rejon USA, gdzie zimowa aura dała się we znaki mieszkańcom, którzy muszą radzić sobie z grubą warstwą białego puchu zalegającą na dachach, chodnikach i samochodach. Na początku tygodnia 16 milionów Amerykanów zostało objętych alertami przed śnieżycą.

Sprawcą zamieszania jest zimne powietrze napływające z Kanady. Przyniosło intensywne opady śniegu w pasie od Michigan po Nową Anglię. Warunki na drogach w wielu częściach uległy znacznemu pogorszeniu.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: CNN, The Washington Post

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/LEIGH VOGEL / POOL

