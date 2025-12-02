Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tragedia w Amazonii. Osuwisko zabiło 13 osób

Osuwisko zeszło w regionie Ukajali
Osuwisko zeszło w regionie Ukajali
Źródło: Policia Nacional del Peru/X
W Amazonii w Peru osunęła się ziemia. Zginęło co najmniej 13 osób, w tym dzieci. Trwa akcja ratunkowa - poszukiwanych jest kilkadziesiąt osób.

Potężne osunięcie ziemi na brzegu rzeki doprowadziło do zatonięcia dwóch pasażerskich łodzi w dystrykcie Iparia w środkowym Peru. Jak podała peruwiańska agencja informacyjna Andina, zginęło 13 osób, w tym troje dzieci. Ponad 20 osób jest rannych. Agencja informacyjna Reuters dodała, że 28 osób wciąż jest poszukiwanych.

Do tragedii doszło w poniedziałek o świcie, gdy zaczęło padać. Osuwisko porwało i zatopiło zacumowane w porcie łodzie - na jednej było kilkadziesiąt pasażerów, druga była pusta. Stało się to w momencie, gdy masa błota uderzając o wodę wywołała dużą falę, która pociągnęła za sobą łodzie. Lista wszystkich pasażerów zaginęła.

Ofiary to głównie członkowie społeczności rdzennych

Służby ratunkowe, w tym lekarze Esteban Acho i Carlos Acosta, wyłowiły ciała nawet trzy kilometry od miejsca wypadku. Warunki, a w szczególności silne prądy rzeczne utrudniały przeprowadzenie akcji. Kobiety z dziećmi uciekały w panice, a ratownicy próbowali reanimować osoby, których stan zdrowia był krytyczny.

Erozja brzegu rzeki, nasilona przez deszcze doprowadziła do oderwania dużego bloku ziemi. Wysoki poziom wód po opadach, a następnie gwałtowny spadek, to zjawisko typowe dla amazońskiej dżungli.

Ofiary to głównie członkowie społeczności rdzennych z wiosek, takich jak Caco Macaya czy Pueblo Nuevo del Caco, w tym lekarze i nauczyciele. Rzeka Ukajali, kluczowy dopływ Amazonki, odgrywa rolę głównej drogi transportowej w regionie pozbawionym dróg. Port Iparia jest oddalona o dzień żeglugi od stolicy regionu Ukajali.

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Policia Nacional del Peru/X

Udostępnij:
TAGI:
PeruAmazoniaWypadek
Czytaj także:
Awaria prądu na stoku w ośrodku Sunburst Ski and Snowboard w stanie Wisconsin
Awaria na stoku. Na wyciągu utknęło 14 osób
Świat
Pługi śnieżne w Kansas City
Rząd pługów śnieżnych na autostradzie. Najtrudniejsze dopiero przed nimi
Świat
Zniszczona wioska w prowincji Aceh
Zginęło ponad 600 osób. Dziesiątki tysięcy czeka głód
Świat
W stanie Waszyngton głaz spadł na przejeżdżający samochód
Wracali do domu, ich auto zmiażdżył głaz
Świat
Mgła w Polsce
IMGW ostrzega. Od rana trudne warunki na drogach
Prognoza
Mgła, zima
Będzie chłodno i wilgotno, a niebo spowiją chmury. Pogoda na dziś
Prognoza
Superpełnia Mroźnego Księżyca Bobrów
Superksiężyc, Geminidy i nie tylko. Co zobaczymy na grudniowym niebie?
Nauka
Pingwiny
Otworzyły kalendarz adwentowy i wyjadały z niego przysmaki
Świat
Mgły, noc
Mglista noc, możliwa mżawka
Prognoza
Smog nocą
Czarne punkty na mapie. Polska się dusi
Smog
Powodzie w Azji
"Modlimy się o siłę oraz ukojenie". Oświadczenie króla Karola
Świat
Zima góry
Tatrzański Park Narodowy zamyka część popularnych szlaków
Polska
Gołoledź, opady marznące - zdjęcie poglądowe
To polskie miasto wciąż nie może sobie poradzić z atakiem zimy
Polska
AdobeStock_1788852409
Polska pod wpływem zgniłego wyżu. Pogoda na 5 dni
Prognoza
Mgły
Ostrzeżenia IMGW w 13 województwach
Prognoza
Rekin z rodziny Centrophoridae
"Dziwne, prehistoryczne zwierzęta", które wkrótce mogą wyginąć
Świat
snieg zima AdobeStock_412963832_1
Zaczęła się zima meteorologiczna. Co z astronomiczną i kalendarzową?
Polska
Mars w obiektywie sondy Viking Orbiter 1
Przesłuchali 28 godzin nagrań z Marsa i odkryli coś niezwykłego
Nauka
Winorośl
Na Sycylii kawa i banany, a w Polsce winorośl. Tak klimat zmienia uprawę roślin
TVN24
Skutki powodzi w Indonezji
Największa katastrofa w historii kraju
Świat
W Hiszpanii stwierdzono pierwsze przypadki afrykańskiego pomoru świń od ponad 30 lat
Wirus powrócił po 30 latach. Władze wezwały na pomoc wojsko
Świat
Smog
Alert RCB. "Prognozowana zła jakość powietrza"
Smog
Tankowiec Mersin u wybrzeży Dakaru
Płynął z rosyjską ropą, nabiera wody. Służby próbują zapobiec wyciekowi
Świat
Mgła, mżawka, pochmurno, chłodno
Czeka nas kolejny pochmurny dzień
Prognoza
Renifer uciekł ze świątecznej parady
Renifer uciekł ze świątecznego wydarzenia
Świat
Deszcz, noc
Uwaga na marznące opady
Prognoza
Puchacz śnieżny (łac. Bubo scandiacus)
Pojawiły się w Chicago i zleciały się tłumy
Ciekawostki
Indie
Ditwah zbliża się do kolejnego kraju, są już pierwsze ofiary
Świat
Karambol
Duży karambol na autostradzie
Świat
Powodzie na Sri Lance
Zginęło ponad 800 osób, wciąż szukają zaginionych
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom