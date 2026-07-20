Świat Peru. Najsilniejsze wstrząsy od pół wieku. Zginęło sześć osób Agnieszka Stradecka |

Akcja poszukiwawczo-ratownicza po trzęsieniu ziemi w miejscowości Pumpunya w Peru Źródło zdj. gł.: Ministerio de Defensa del Perú﻿/Facebook

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Do wstrząsów doszło w nocy z soboty na niedzielę. Jak podała Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS), trzęsienie miało magnitudę 5,5. Epicentrum zdarzenia znajdowało się w odległości 2 kilometrów od miasta Sicaya w regionie Junin, a wstrząsy wystąpiły na głębokości około 10 km.

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Akcja poszukiwawcza trwa

W niedzielę władze przekazały, że do te pory odnaleziono sześć ofiar śmiertelnych trzęsienia, a co najmniej 20 osób zostało rannych. Zawaliło się kilka budynków, a kilkadziesiąt innych zostało uszkodzonych. Dokładna liczba poszkodowanych nie jest jak na razie znana, a w niedzielę wciąż prowadzona była akcja poszukiwawczo-ratunkowa.

Dyrektor peruwiańskiego Krajowego Instytutu Obrony Cywilnej Luis Vasquez podał, że trzęsienie spowodowało przerwy w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach położonych blisko epicentrum. W niedzielę wiele wiosek wciąż pozostawało bez prądu. W rejonie doszło także do wstrząsów wtórnych, co zmusiło władze do ewakuacji około 300 osób.

Jak powiedział w lokalnych mediach Hernando Tavera z Peruwiańskiego Instytutu Geofizycznego, było to najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło centralne wyżyny Peru od ponad 50 lat. W 1969 roku zanotowano tam wstrząsy o magnitudzie 5,9 i 6.