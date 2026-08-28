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Osuwisko i powódź w Nepalu. Rząd odrzuca część pomocy

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Wojsko podczas akcji ratunkowej w Trishuli w Nepalu
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa w nepalskim Trishuli w piątek rano
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NEPAL ARMY
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Władze Nepalu odrzuciły płynące z zagranicy oferty dotyczące wysłania ekip ratunkowych na tereny dotknięte przez powódź i osuwisko. Rząd przekazał, że decyzja została podjęta w oparciu o doświadczenia sprzed ponad dekady. Jednocześnie apelowano o udzielanie pomocy w innej formie.

Do katastrofy doszło w środę w rejonie granicznym między nepalskim dystryktem Rasuwa a powiatem Gyirong w Tybecie. Masy wody i błota spadły na miejscowości, porywając domy i ich mieszkańców. Bilans ofiar wciąż rośnie, a los setek osób pozostaje nieznany.

Rząd odrzucił część ofert pomocy

Wśród zaginionych znalazło się wielu zagranicznych turystów, w tym obywateli Indii, Chin, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Korei Południowej, Sri Lanki czy Bangladeszu. Przedstawiciele tych krajów zwrócili się do nepalskiego rządu z prośbą o umożliwienie ich zespołom wzięcia udziału w akcji poszukiwawczo-ratunkowej. Oferty pomocy zostały jednak odrzucone.

Jak wyjaśnił portal Kathmandu Post, na decyzję rządu wpłynęły doświadczenia z trzęsienia ziemi w 2015 roku. Napływ zagranicznych ekip poszukiwawczo-ratowniczych spowodował wtedy poważne problemy z koordynacją i zarządzaniem całą operacją. Decyzja została podjęta na podstawie rekomendacji nepalskiej armii i policji.

Portal podkreślił, że rozwiązanie to nie wyklucza przyjmowania pomocy humanitarnej w postaci leków, paczek z żywnością oraz prefabrykatów do budowania tymczasowych dróg i mostów. W czwartek indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że wysłało do Nepalu ponad 47,5 tony pomocy humanitarnej. Nepalskie placówki zagraniczne zaapelowały o pomoc finansową na ratowanie i odbudowę społeczności dotkniętych powodzią.

Źródło: The Kathmandu Post
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Tagi:
NepalTybet
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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