Świat Osuwisko i powódź w Nepalu. Rząd odrzuca część pomocy Agnieszka Stradecka |

Akcja poszukiwawczo-ratunkowa w nepalskim Trishuli w piątek rano Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/NEPAL ARMY

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Do katastrofy doszło w środę w rejonie granicznym między nepalskim dystryktem Rasuwa a powiatem Gyirong w Tybecie. Masy wody i błota spadły na miejscowości, porywając domy i ich mieszkańców. Bilans ofiar wciąż rośnie, a los setek osób pozostaje nieznany.

Rząd odrzucił część ofert pomocy

Wśród zaginionych znalazło się wielu zagranicznych turystów, w tym obywateli Indii, Chin, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Korei Południowej, Sri Lanki czy Bangladeszu. Przedstawiciele tych krajów zwrócili się do nepalskiego rządu z prośbą o umożliwienie ich zespołom wzięcia udziału w akcji poszukiwawczo-ratunkowej. Oferty pomocy zostały jednak odrzucone.

Jak wyjaśnił portal Kathmandu Post, na decyzję rządu wpłynęły doświadczenia z trzęsienia ziemi w 2015 roku. Napływ zagranicznych ekip poszukiwawczo-ratowniczych spowodował wtedy poważne problemy z koordynacją i zarządzaniem całą operacją. Decyzja została podjęta na podstawie rekomendacji nepalskiej armii i policji.

Portal podkreślił, że rozwiązanie to nie wyklucza przyjmowania pomocy humanitarnej w postaci leków, paczek z żywnością oraz prefabrykatów do budowania tymczasowych dróg i mostów. W czwartek indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że wysłało do Nepalu ponad 47,5 tony pomocy humanitarnej. Nepalskie placówki zagraniczne zaapelowały o pomoc finansową na ratowanie i odbudowę społeczności dotkniętych powodzią.

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