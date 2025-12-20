Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Odkrycie w Egipcie rzuca nowe światło na ewolucję krokodyli

Skamieniałości Wadisuchus Kassabi z Pustyni Zachodniej w Egipcie
Skamieniałości Wadisuchus Kassabi z Pustyni Zachodniej w Egipcie
Źródło: Reuters
Na Pustyni Zachodniej w Egipcie odkryto skamieniałości najstarszego znanego przodka krokodyla, który żył około 80-85 milionów lat temu. Jak wskazują badacze, odkrycie wypełnia dużą lukę w wiedzy o prehistorycznym życiu w Afryce.

Egipscy paleontolodzy odkryli skamieniałości Wadisuchus kassabi - najstarszego znanego przedstawiciela Dyrosauridae z rodziny krokodylomorfów. Były to długonose krokodyle, żyjące w akwenach na egipskiej Pustyni Zachodniej. Skamieniałości pochodzą sprzed 80-85 milionów lat.

- Odkryliśmy cechy ewolucyjne w przedniej części szczęki górnej, w liczbie zębów i ich kształcie. Ewolucja ta szła w parze ze zmianami w metodach polowania, stylu życia i środowiska, w którym żyło to zwierzę - mówił Belal Salem, współautor badania.

Według profesora paleontologii z egipskiego Uniwersytetu Mansoura Hesham Sallama odkrycie pomoże w lepszym zrozumieniu ewolucji krokodyli i wypełni lukę w zapisie kopalnym Afryki Północnej.

- Odkrycie w tym regionie, z tego okresu, jest uważane za ważne, nie tylko z punktu widzenia poznania prehistorycznego życia w tamtym czasie, lecz także dla zrozumienia sposobu, w jaki niektóre stworzenia przystosowały się do świata po wyginięciu dinozaurów - tłumaczył Sallam.

Skamieniałości Wadisuchus kassabi z Pustyni Zachodniej w Egipcie
Skamieniałości Wadisuchus kassabi z Pustyni Zachodniej w Egipcie
Źródło: Reuters

"Przez bardzo długi czas nie wiadomo było, jakie stworzenia tam żyły"

Na skamieniałości Wadisuchus kassabi, wydobyte w pobliżu oaz Kharga i Baris na Pustyni Zachodniej Egiptu, składają się dwie czaszki i dwa czubki pyska reprezentujące cztery osobniki w różnych stadiach rozwoju. Ich kształt i rozmiary wskazują, że były one 3,5-4-metrowymi zwierzętami z bardzo długim pyskiem i ostrymi zębami.

- Wadisuchus stanowi kolejny rozdział w historii życia na Ziemi, zwłaszcza w Afryce Północnej i Egipcie - mówił Salem. - Przez bardzo długi czas nie wiadomo było, jakie stworzenia tam żyły - dodał. Jak wskazali naukowcy, odkrycie wypełnia lukę w wiedzy o okresie 30 milionów lat przed wyginięciem dinozaurów na kontynencie afrykańskim.

Autorka/Autor: jzb/ast

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
PrehistoriaEgiptKrokodyleNauka
Czytaj także:
Mroźna, zimna noc
Nocą lokalnie może szczypnąć mróz
Prognoza
Mgła, ograniczona widzialność
Kolejne ostrzeżenia IMGW. Trudne warunki w weekend
Prognoza
Ćmy spijające łzy łosia
Ćmy obsiadły oczy łosia. Badacze wiedzą, dlaczego
Nauka
Lekki śnieg, Boże Narodzenie, białe święta, Wigilia
Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie. Tu święta mogą być białe
Prognoza
Silny wiatr w Pensylwanii powalił drzewo na auto
Drzewo runęło na jadące auto, w środku były dwie osoby
Szop wpadł przez sufit hotelowej restauracji
Szop wpadł przez sufit i ugryzł gościa hotelu
Niedźwiedzica polarna adoptowała młode
Niezwykłe zachowanie niedźwiedzicy. "Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje"
Pociąg zderzył się ze stadem słoni w Indiach
Pociąg zderzył się ze stadem słoni
Osuwisko w Oregonie
Zalane auta, osuwiska, zawalone domy. "To najgorsza rzecz, jaka spotkała mnie w życiu"
Mgły
Tu wciąż zalega gęsta mgła. IMGW ostrzega
Prognoza
Mgła, duża wilgotność, pochmurno
Dużo chmur i wysoka wilgotność
Prognoza
Puma
Nietypowy gość w restauracji. Nagranie
Ciekawostki
Prognoza dotycząca wiejącego wiatru w stanach Kolorado i Wyoming
Ostrzeżenia przed pożarami dla kilkuset tysięcy osób
Zimna noc, mróz
Noc pochmurna z mrozem
Prognoza
Turystka z Niemiec zginęła
Turystka z Niemiec robiła zdjęcia. Zginęła
Powódź w Boliwii
"Straciłam kuchnię, którą dostałam od syna na urodziny"
Pochmurno, zimno, grudzień, mróz
Zmiana w pogodzie będzie następować powoli
Prognoza
shutterstock_2276896629_1
"Śmiercionośny wirus" po raz pierwszy wykryty w oddechu wielorybów
Nauka
Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii
Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. "Myślałem, że coś spadło na dom"
Droga w śniegu
Najkrótszy dzień w roku już niedługo
Ciekawostki
Fort Vindolanda w Wielkiej Brytanii
Rzymscy legioniści w Brytanii walczyli z pasożytami jelitowymi
Nauka
Mgła na lotnisku w Krakowie
Utrudnienia na krakowskim lotnisku. Przekierowane samoloty
Polska
sarajewo smog shutterstock_1270016065
Odwołane loty w europejskiej stolicy. Wszystko przez smog
Smog
Kometa 3I/ATLAS uchwycona przez obserwatorium Gemini North na Hawajach, 26.11.2025
Kometa 3I/ATLAS. Międzygwiezdny gość zbliżył się do Ziemi
Nauka
Zima, gęsta mgła
IMGW ostrzega. Trudne warunki od rana
Prognoza
Pogodnie, słońce, wyprawa po choinkę w grudniu, brak śniegu
Dziś aura podzieli Polskę
Prognoza
Czerwona Plaża w Iranie
"Krwista" woda pojawiła się przy plaży
Komar
"Tak wyglądają nasze poranki: porównujemy, kto wstał, a kto nie mógł"
Mgła, noc
Noc z mrozem i niską widzialnością
Prognoza
Chłodno, pochmurno, mgła, brak śniegu
Coraz zimniej. Co nas czeka przed świętami Bożego Narodzenia
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom