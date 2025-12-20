Odkrycie w Egipcie rzuca nowe światło na ewolucję krokodyli

Skamieniałości Wadisuchus Kassabi z Pustyni Zachodniej w Egipcie Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Egipscy paleontolodzy odkryli skamieniałości Wadisuchus kassabi - najstarszego znanego przedstawiciela Dyrosauridae z rodziny krokodylomorfów. Były to długonose krokodyle, żyjące w akwenach na egipskiej Pustyni Zachodniej. Skamieniałości pochodzą sprzed 80-85 milionów lat.

- Odkryliśmy cechy ewolucyjne w przedniej części szczęki górnej, w liczbie zębów i ich kształcie. Ewolucja ta szła w parze ze zmianami w metodach polowania, stylu życia i środowiska, w którym żyło to zwierzę - mówił Belal Salem, współautor badania.

Według profesora paleontologii z egipskiego Uniwersytetu Mansoura Hesham Sallama odkrycie pomoże w lepszym zrozumieniu ewolucji krokodyli i wypełni lukę w zapisie kopalnym Afryki Północnej.

- Odkrycie w tym regionie, z tego okresu, jest uważane za ważne, nie tylko z punktu widzenia poznania prehistorycznego życia w tamtym czasie, lecz także dla zrozumienia sposobu, w jaki niektóre stworzenia przystosowały się do świata po wyginięciu dinozaurów - tłumaczył Sallam.

Skamieniałości Wadisuchus kassabi z Pustyni Zachodniej w Egipcie Źródło: Reuters

"Przez bardzo długi czas nie wiadomo było, jakie stworzenia tam żyły"

Na skamieniałości Wadisuchus kassabi, wydobyte w pobliżu oaz Kharga i Baris na Pustyni Zachodniej Egiptu, składają się dwie czaszki i dwa czubki pyska reprezentujące cztery osobniki w różnych stadiach rozwoju. Ich kształt i rozmiary wskazują, że były one 3,5-4-metrowymi zwierzętami z bardzo długim pyskiem i ostrymi zębami.

- Wadisuchus stanowi kolejny rozdział w historii życia na Ziemi, zwłaszcza w Afryce Północnej i Egipcie - mówił Salem. - Przez bardzo długi czas nie wiadomo było, jakie stworzenia tam żyły - dodał. Jak wskazali naukowcy, odkrycie wypełnia lukę w wiedzy o okresie 30 milionów lat przed wyginięciem dinozaurów na kontynencie afrykańskim.