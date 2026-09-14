Świat Nowy Jork. Policja zatrzymała emu. "Nie dostał mandatu" Agnieszka Stradecka |

Policjantom udało się złapać emu uciekiniera Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Town of Ramapo Police Department/Facebook

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O zdarzeniu poinformował departament policji z miejscowości Ramapo na przedmieściach Nowego Jorku. W zeszłym tygodniu funkcjonariusze otrzymali nietypowe zgłoszenie. Okoliczne mini zoo poprosiło ich o pomoc w zlokalizowaniu emu, który uciekł z zagrody.

"Nie dostał mandatu"

Policjanci przekazali, że w akcji wykorzystali drona, dzięki któremu szybko znaleźli ptaka. Emu, cały i zdrowy, błąkał się po ulicach Ramapo. Złapanie "upierzonego uciekiniera", jak nazwali go w mediach społecznościowych, okazało się znacznie trudniejsze. Na udostępnionym nagraniu widać funkcjonariuszy, którzy starają się nie spłoszyć zwierzęcia. Ostatecznie akcja zakończyła się sukcesem.

"Nie odniósł obrażeń, nie dostał żadnego mandatu i nie powiedział, czy zamierza ponownie uciec" - napisali policjanci.

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Emu zwyczajne (Dromaius novaehollandiae) to jeden z największych gatunków ptaków na świecie. Zwierzęta zamieszkują Australię i preferują stepowe siedliska - najczęściej spotykane są niedaleko zbiorników wodnych. Żywią się owocami, nasionami, owadami oraz małymi gadami i płazami, rzadziej ssakami. To świetni biegacze, rozwijający prędkość niemal 50 kilometrów na godzinę, a ponadto umieją sprawnie pływać.