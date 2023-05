Kościół zniknął pod falami ponad 600 lat temu. Natrafiono na jego ruiny

Naukowcy odnaleźli u wybrzeży Niemiec kościół w Rungholt, który w XIV wieku został zatopiony w wyniku potężnej burzy. Jak wyjaśniają, do odkrycia ruin konieczne było połączenie badań archeologicznych i geologicznych. W procesie poznawania tajemnic średniowiecznego budynku naukowcy walczą jednak z czasem.

W 1362 roku na Morzu Północnym utworzył się potężny sztorm, który uderzył w Wyspy Północnofryzyjskie. Morze przedarło się przez zapory chroniące ówczesne miasta, zalewając osady i tereny rolnicze. Fale pochłonęły wiele budynków, a nawet całe miasto Rungholt. Od tej pory nikt nie wiedział, gdzie dokładnie znajdowały się ruiny osady - aż do teraz.

Zagadka sprzed stuleci

- Szczególną cechą znaleziska jest fakt, że kościół stanowił centrum osady - wyjaśniła Ruth Blankenfeldt z Centrum Archeologii Bałtyckiej i Skandynawskiej, członkini zespołu badawczego. - Rozmiary budynku wskazują, że była to parafia o nadrzędnej funkcji.

Walka z czasem

Do tej pory na badanym obszarze odnaleziono 54 terpy, złożone systemy odwadniające, wał morski z bramą portową oraz dwa pomniejsze kościoły. Teraz dołączył do nich także większy kościół. Odkrycie wydaje się potwierdzać dawne przekazy, które opisują Rungholt jako bogaty, rozwinięty ośrodek handlowy - liczba i wielkość budynków wskazuje, że było to jedno z ważniejszych miast średniowiecznego duńskiego okręgu Edomsharde.