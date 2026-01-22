Nadciąga "burza potwór". Zagraża milionom Amerykanów

Nad Stany Zjednoczone nadciąga potężna burza. Przyniesie ze sobą mróz, śnieżyce, marznący deszcz i porywisty wiatr. Żywioł dotknie w najbliższych dniach ponad 150 milionów osób. Eksperci z amerykańskiej Narodowej Służby Meteorologicznej (NWS) ostrzegają przed możliwymi utrudnieniami w podróżowaniu i brakiem prądu.
Synoptycy nazwali potężny system pogodowy "monster storm", co po polsku oznacza "burza potwór". Uderzy ona w około 30 stanów - od Teksasu aż po Nową Anglię. Synoptycy uważają, że zbliżające się mrozy mogą przynieść rekordowo niską temperaturę.
- Z powodu ekstremalnego mrozu na północy i burzy połowa Amerykanów jest objęta ostrzeżeniami pogodowymi - powiedział Brian Hurley, meteorolog z NWS, który pracuje w stanie Maryland.
Wprowadzono stan wyjątkowy
Nadchodzącą falą mrozów są szczególnie zaniepokojeni mieszkańcy południowych stanów, którzy są nieprzyzwyczajeni do jeżdżenia oblodzonymi drogami. Meteorolodzy informują, że zimny front wzmocni się w piątek nad Wielkimi Równinami i w sobotę przesunie na wschód, obejmując swoim zasięgiem m.in. Karolinę Północną i Wirginię. Mogą tam również wystąpić dłuższe przerwy w dostawach energii elektrycznej. Karolina Północna i Karolina Południowa wprowadziły stan wyjątkowy.
"Nie czekajcie do ostatniej chwili"
Amerykanie od kilku dni przygotowują się na ekstremalnie trudne warunki pogodowe - między innymi gromadzą zapasy jedzenia. Z półek sklepowych zniknęła też sól, która ma pomóc w odladzaniu dróg i chodników.
- Szukam soli. Trudno ją znaleźć - powiedział Jeff Cassano, jeden z klientów sklepu Blackhawk Hardware.
- Wyczerpaliśmy wszystkie zapasy, wyprzedaliśmy cały środek do rozmrażania lodu - mówił Craig Anderson, dyrektor generalny Blackhawk Hardware.
Z podobnymi problemami zmagają się inne sklepy. - Sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna. Chyba wszystkim kończą się zapasy - zauważył Tom Marks, dyrektor Cantelmi Hardware.
Możliwe spore utrudnienia
Jak podał Reuters, w Appalachach i w górach Wirginii Zachodniej może spaść ponad pół metra śniegu. Natomiast marznące opady spodziewane są we wschodniej części kraju. Tam na drogach i chodnikach może pojawić się lód. Oblodzenie może uszkodzić linie energetyczne i doprowadzić do przerw w dostawach prądu - ostrzegają lokalne władze.
Zdaniem służb "burza potwór" może poważnie zakłócić transport lotniczy. Szacuje się, że ponad cztery tysiące lotów może być opóźnionych bądź odwołanych.
Kierowcy w wielu stanach muszą liczyć się z dramatycznym pogorszeniem warunków drogowych w weekend. Jak wskazuje NWS, nawet niewielkie ilości lodu mogą sparaliżować lokalny ruch i doprowadzić do wypadków na zamarzniętych ulicach.
Polska ambasada ostrzega
"Uwaga. Burza śnieżna spodziewana jest od piątku do poniedziałku. Intensywne opady śniegu i/lub marznącego deszczu prognozowane są dla 33 stanów - od Arizony po Środkowy Zachód, Południe i Nową Anglię" - napisała na platformie X polska ambasada.
Autorka/Autor: jzb,anw
Źródło: CNN, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved