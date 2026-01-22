Nadciąga "burza potwór". Zagraża milionom Amerykanów

W niektórych częściach USA półki świecą pustkami Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nad Stany Zjednoczone nadciąga potężna burza. Przyniesie ze sobą mróz, śnieżyce, marznący deszcz i porywisty wiatr. Żywioł dotknie w najbliższych dniach ponad 150 milionów osób. Eksperci z amerykańskiej Narodowej Służby Meteorologicznej (NWS) ostrzegają przed możliwymi utrudnieniami w podróżowaniu i brakiem prądu.

Synoptycy nazwali potężny system pogodowy "monster storm", co po polsku oznacza "burza potwór". Uderzy ona w około 30 stanów - od Teksasu aż po Nową Anglię. Synoptycy uważają, że zbliżające się mrozy mogą przynieść rekordowo niską temperaturę.

- Z powodu ekstremalnego mrozu na północy i burzy połowa Amerykanów jest objęta ostrzeżeniami pogodowymi - powiedział Brian Hurley, meteorolog z NWS, który pracuje w stanie Maryland.

Wprowadzono stan wyjątkowy

Nadchodzącą falą mrozów są szczególnie zaniepokojeni mieszkańcy południowych stanów, którzy są nieprzyzwyczajeni do jeżdżenia oblodzonymi drogami. Meteorolodzy informują, że zimny front wzmocni się w piątek nad Wielkimi Równinami i w sobotę przesunie na wschód, obejmując swoim zasięgiem m.in. Karolinę Północną i Wirginię. Mogą tam również wystąpić dłuższe przerwy w dostawach energii elektrycznej. Karolina Północna i Karolina Południowa wprowadziły stan wyjątkowy.

"Nie czekajcie do ostatniej chwili"

Amerykanie od kilku dni przygotowują się na ekstremalnie trudne warunki pogodowe - między innymi gromadzą zapasy jedzenia. Z półek sklepowych zniknęła też sól, która ma pomóc w odladzaniu dróg i chodników.

Amerykanie przygotowują zapasy soli Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

- Szukam soli. Trudno ją znaleźć - powiedział Jeff Cassano, jeden z klientów sklepu Blackhawk Hardware.

- Wyczerpaliśmy wszystkie zapasy, wyprzedaliśmy cały środek do rozmrażania lodu - mówił Craig Anderson, dyrektor generalny Blackhawk Hardware.

Z podobnymi problemami zmagają się inne sklepy. - Sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna. Chyba wszystkim kończą się zapasy - zauważył Tom Marks, dyrektor Cantelmi Hardware.

Możliwe spore utrudnienia

Jak podał Reuters, w Appalachach i w górach Wirginii Zachodniej może spaść ponad pół metra śniegu. Natomiast marznące opady spodziewane są we wschodniej części kraju. Tam na drogach i chodnikach może pojawić się lód. Oblodzenie może uszkodzić linie energetyczne i doprowadzić do przerw w dostawach prądu - ostrzegają lokalne władze.

Zdaniem służb "burza potwór" może poważnie zakłócić transport lotniczy. Szacuje się, że ponad cztery tysiące lotów może być opóźnionych bądź odwołanych.

Kierowcy w wielu stanach muszą liczyć się z dramatycznym pogorszeniem warunków drogowych w weekend. Jak wskazuje NWS, nawet niewielkie ilości lodu mogą sparaliżować lokalny ruch i doprowadzić do wypadków na zamarzniętych ulicach.

Polska ambasada ostrzega

"Uwaga. Burza śnieżna spodziewana jest od piątku do poniedziałku. Intensywne opady śniegu i/lub marznącego deszczu prognozowane są dla 33 stanów - od Arizony po Środkowy Zachód, Południe i Nową Anglię" - napisała na platformie X polska ambasada.

!!! UWAGA Burza śnieżna spodziewana jest od piątku do poniedziałku. Intensywne opady śniegu i/lub marznącego deszczu prognozowane są dla 33 stanów - od Arizony po Środkowy Zachód, Południe i Nową Anglię. 1/4 @PolakZaGranica @PLinChicago @PLinNewYork @PLinLosAngeles @PLinHouston pic.twitter.com/RVsC7blftN — Embassy of Poland U.S. (@PolishEmbassyUS) January 22, 2026 Rozwiń