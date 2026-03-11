Logo TVN24
Świat

"Ryby końca świata" wypłynęły na plażę

Wstęgor królewski z Cabo San Lucas
Czterometrowy wstęgor królewski
Źródło: Catalina Island Conservancy
Dwie "ryby końca świata" zostały znalezione na meksykańskiej plaży. Wstęgory królewskie, bo o nich mowa, rzadko kiedy widywane są parami. Wedle dawnych podań ich pojawienie może zwiastować kataklizmy.

Dwa osobniki wstęgora królewskiego zostały wyrzucone na plażę w Cabo San Lucas na meksykańskim Półwyspie Kalifornijskim. Zarejestrowano je na nagraniu opublikowanym w poniedziałek, ale do zdarzenia doszło pod koniec lutego. Wideo pokazuje dwie osoby próbujące pomóc jednemu ze wstęgorów. Wtedy kilka metrów dalej przy brzegu pojawiła się druga ryba.

Jak poinformowała meksykańska prasa, zaskoczyło to świadków, bo niezwykle rzadko zdarza się zobaczyć na powierzchni więcej niż jednego przedstawiciela tego gatunku. Turystom udało się wepchnąć zwierzęta z powrotem do morza.

Królowie głębin

Wstęgor królewski (Regalecus glesne), dawniej nazywany śledziowym królem, to jedna z najdłuższych ryb świata i najdłuższy gatunek ryby kostnoszkieletowej. Dorosłe osobniki zazwyczaj osiągają kilka metrów, ale największy udokumentowany okaz miał ich jedenaście. Ryby mogą ważyć ponad 270 kilogramów.

Srebrzyste ciało wstęgora jest bocznie spłaszczone. Gatunek preferuje głębiny, co sprawia, że obserwacje żywych osobników są niezwykle rzadkie. Wstęgory żywią się planktonem, drobnymi skorupiakami i głowonogami. Podczas żerowania pływają niemal pionowo.

"Ryba końca świata"

Niektóre kultury wierzyły, że ryby te wynurzają się tuż przed wielkimi wstrząsami sejsmicznymi. Stąd też ich przydomek - "ryby końca świata". Legenda o tym, że wstęgory zwiastują koniec świata, zyskała na popularności po trzęsieniu ziemi z 11 marca 2011 roku. Wstrząs o magnitudzie 9 spowodował m.in. awarie w elektrowni jądrowej Fukushima. Wskutek kataklizmu życie straciło prawie 20 tysięcy osób. Analiza porównująca obserwacje tych ryb w Japonii i rejestry trzęsień ziemi nie wykazała jednak statystycznie istotnego związku między pojawieniem się wstęgora a występowaniem dużych aktywności sejsmicznych.

Ich inna potoczna nazwa, "śledziowi królowie", wywodzi się natomiast z dawnych podań rybaków. Wstęgory czasami obserwowane były w towarzystwie ławic śledzi, dlatego wierzono, że przewodzą one mniejszym rybom.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: PAP, La Razon Mexico, Florida Museum, British Sea Fishing

Źródło zdjęcia głównego: monicaandco_/IG

Meksyk zwierzęta
