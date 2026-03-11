"Ryby końca świata" wypłynęły na plażę

Czterometrowy wstęgor królewski Źródło: Catalina Island Conservancy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dwa osobniki wstęgora królewskiego zostały wyrzucone na plażę w Cabo San Lucas na meksykańskim Półwyspie Kalifornijskim. Zarejestrowano je na nagraniu opublikowanym w poniedziałek, ale do zdarzenia doszło pod koniec lutego. Wideo pokazuje dwie osoby próbujące pomóc jednemu ze wstęgorów. Wtedy kilka metrów dalej przy brzegu pojawiła się druga ryba.

Jak poinformowała meksykańska prasa, zaskoczyło to świadków, bo niezwykle rzadko zdarza się zobaczyć na powierzchni więcej niż jednego przedstawiciela tego gatunku. Turystom udało się wepchnąć zwierzęta z powrotem do morza.

Królowie głębin

Wstęgor królewski (Regalecus glesne), dawniej nazywany śledziowym królem, to jedna z najdłuższych ryb świata i najdłuższy gatunek ryby kostnoszkieletowej. Dorosłe osobniki zazwyczaj osiągają kilka metrów, ale największy udokumentowany okaz miał ich jedenaście. Ryby mogą ważyć ponad 270 kilogramów.

Srebrzyste ciało wstęgora jest bocznie spłaszczone. Gatunek preferuje głębiny, co sprawia, że obserwacje żywych osobników są niezwykle rzadkie. Wstęgory żywią się planktonem, drobnymi skorupiakami i głowonogami. Podczas żerowania pływają niemal pionowo.

"Ryba końca świata"

Niektóre kultury wierzyły, że ryby te wynurzają się tuż przed wielkimi wstrząsami sejsmicznymi. Stąd też ich przydomek - "ryby końca świata". Legenda o tym, że wstęgory zwiastują koniec świata, zyskała na popularności po trzęsieniu ziemi z 11 marca 2011 roku. Wstrząs o magnitudzie 9 spowodował m.in. awarie w elektrowni jądrowej Fukushima. Wskutek kataklizmu życie straciło prawie 20 tysięcy osób. Analiza porównująca obserwacje tych ryb w Japonii i rejestry trzęsień ziemi nie wykazała jednak statystycznie istotnego związku między pojawieniem się wstęgora a występowaniem dużych aktywności sejsmicznych.

Ich inna potoczna nazwa, "śledziowi królowie", wywodzi się natomiast z dawnych podań rybaków. Wstęgory czasami obserwowane były w towarzystwie ławic śledzi, dlatego wierzono, że przewodzą one mniejszym rybom.