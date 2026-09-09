Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Lej krasowy otworzył się tuż przed domem Nicolasa Cage'a

|
Lej krasowy otworzył się przed domem Nicolasa Cage'a
Lej krasowy otworzył się przed domem Nicolasa Cage'a
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Lej krasowy otworzył się tuż przed domem w Kalifornii, powodując jego częściowe zawalenie się. Jak informują media, budynek należy do aktora Nicolasa Cage'a. Władze zarządziły ewakuację dla mieszkańców kilkudziesięciu okolicznych domów.

Do otwarcia się leja krasowego doszło we wtorek rano pod podjazdem do domu położonego nad brzegiem morza w Malibu. W momencie zdarzenia w budynku nikogo nie było. Na wykonanym na miejscu nagraniu widać, że do dziury w ziemi wpadła również część domu.

Jak donoszą amerykańskie media, w tym dziennik "Los Angeles Times" i portal ABC7, uszkodzony budynek to nadmorska rezydencja Nicolasa Cage'a. Gazeta skontaktowała się z przedstawicielem aktora, ale nie uzyskała komentarza.

Otworzyła się dziura, władze zarządziły ewakuację

Do wtorkowego wieczora lej osiągnął ponad siedem metrów głębokości i kilkanaście metrów szerokości. W związku z zagrożeniem władze nakazały ewakuację mieszkańcom 31 okolicznych domów. Zapewniły im tymczasowe schronienie w jednej z miejscowych szkół.

Lej krasowy otworzył się przed domem Nicolasa Cage'a
Lej krasowy otworzył się przed domem Nicolasa Cage'a
Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Na miejsce zdarzenia wezwano straż pożarną oraz ekipę techników lokalnego dostawcy gazu. Stwierdzili oni, że zdarzenie spowodowało uszkodzenie rurociągu. Konieczne było lokalne odcięcie dopływu gazu. Poza tym pojawienie się dziury naruszyło kanalizację.

Według straży do otwarcia się leja krasowego doprowadziły procesy erozji brzegowej, które nasiliło przejście burzy tropikalnej Marie. Los Angeles Times informuje, że stanowią one coraz większy problem na kalifornijskim wybrzeżu. Postępująca erozja zagraża nie tylko popularnym plażom, ale także nadmorskim drogom i budynkom.

Źródło: Reuters, Los Angeles Times, ABC7
Udostępnij:
Tagi:
KaliforniaUSA
Czytaj także:
W Kenii znaleziono kilkanaście martwych słoni
Znaleźli kilkanaście martwych słoni. W próbkach wykryli cyjanek
Świat
Burza, chmury, deszcz
Deszczowy front przejdzie przez Polskę. Gdzie będzie padać i grzmieć
Prognoza
Ulewny deszcz
Skwar, ulewy i burze. Ostrzeżenia IMGW
Prognoza
upal woda ochlodzenie AdobeStock_1906117584
IMGW ostrzega przed upałem
Prognoza
Pożary szaleją niedaleko tureckiej Antalyi
Walczą z ogromnym pożarem. Ewakuowano 250 domów i schronisko dla zwierząt
Świat
Policjanci z Orzysza pomogli bielikowi
Nietypowa interwencja policji. "Stój, mistrzu, nie bój się"
Polska
Powodzie po ulewach w mieście Yokkaichi w Japonii
Padają rekordy. Wydano alarm najwyższego stopnia
Świat
Wulkan Anak Krakatau w sobotę 5 września
Relacjonowali wybuch wulkanu i zaginęli. Trwają poszukiwania dziennikarzy
Świat
Anomalia temperatury w środę nad Polską
Polska z największą anomalią w Europie. Idzie upał
Prognoza
Turysta próbował przemycić wysuszoną głowę krokodyla
Chciał przemycić głowę krokodyla w walizce. Wpadł na lotnisku
Świat
Duży bolid rozświetlił na zielono niebo nad Rewą (Pomorskie)
"Wyglądało to pięknie, wszystko rozświetliło się na zielono"
Polska
Huragan Lowell na zdjęciach satelitarnych
Lowell zmierza w kierunku Hawajów. "Przygotowujemy się na najgorsze"
Świat
Skutki niszczycielskiej powodzi w Nepalu
Żałoba narodowa po niszczycielskiej powodzi. Los tysięcy osób nadal nieznany
Świat
Zorza polarna z 7 na 8 września, Zdrzewno (Pomorskie)
Zorza polarna rozświetliła niebo nad Polską
Polska
Pośrednia Grań Tatry Słowacja shutterstock_2444964243
Ruszył w Tatry i nie było z nim kontaktu. Znaleźli jego ciało
Świat
Japonię nawiedzają ulewy
Ponad 500 litrów deszczu w dobę. Jest ofiara śmiertelna
Świat
W Bośni i Hercegowinie szaleje duży pożar lasu
Wywołali kontrolowany pożar, by ugasić większy
Świat
shutterstock_2526159815
Burze, ulewy i upał. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Uwięzieni przez wulkan
Wciąż nie mogą odlecieć. "Pali mnie w gardle i swędzą mnie oczy"
Świat
Upał w Rzymie, Włochy
Za nimi najgorętsze lato w historii pomiarów
Świat
shutterstock_2340814569
Nadciąga zwrotnikowe powietrze. Jak długo potrwa upał
Prognoza
Zerwała się wichura
"Człowiek by w życiu nie pomyślał, że siła żywiołu może być tak wielka"
Polska
Akcja ratunkowa w Val Grande
Nie mogli iść dalej. Niebezpieczna sytuacja w Alpach
Świat
Okolice wąwozu Bezengi w Republice Kabardyjsko-Bałkarskiej
Lawina porwała wspinaczy. Nie żyje 11 osób
Świat
Podtopienia związane z huraganem Lowell na Hawajach
Huragan przejdzie bokiem. To "nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni"
Świat
Ogromne utrudnienia na lotniskach w Indonezji
Już ponad 170 tysięcy osób uwięzionych na lotniskach
Świat
Tak wygląda krajobraz po osuwiskach i powodzi błyskawicznej w Tybecie i Nepalu
Byli w strefie zero. Mówią o krajobrazie jak z Księżyca
Świat
Pożary trawią Indonezję
"Jesteśmy wyczerpani. Zdarza się, że w ogóle nie śpimy"
Świat
Pogoda na 16 dni. Idzie do nas wrześniowy upał
Idzie upał. Co czeka nas później? Pogoda na 16 dni
Prognoza
Powódź w prowincji Jiangxi, Chiny
Lawina błotna zeszła na wioskę, są ofiary i zaginieni
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom