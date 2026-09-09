Lej krasowy otworzył się przed domem Nicolasa Cage'a Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do otwarcia się leja krasowego doszło we wtorek rano pod podjazdem do domu położonego nad brzegiem morza w Malibu. W momencie zdarzenia w budynku nikogo nie było. Na wykonanym na miejscu nagraniu widać, że do dziury w ziemi wpadła również część domu.

Jak donoszą amerykańskie media, w tym dziennik "Los Angeles Times" i portal ABC7, uszkodzony budynek to nadmorska rezydencja Nicolasa Cage'a. Gazeta skontaktowała się z przedstawicielem aktora, ale nie uzyskała komentarza.

Otworzyła się dziura, władze zarządziły ewakuację

Do wtorkowego wieczora lej osiągnął ponad siedem metrów głębokości i kilkanaście metrów szerokości. W związku z zagrożeniem władze nakazały ewakuację mieszkańcom 31 okolicznych domów. Zapewniły im tymczasowe schronienie w jednej z miejscowych szkół.

Lej krasowy otworzył się przed domem Nicolasa Cage'a Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Na miejsce zdarzenia wezwano straż pożarną oraz ekipę techników lokalnego dostawcy gazu. Stwierdzili oni, że zdarzenie spowodowało uszkodzenie rurociągu. Konieczne było lokalne odcięcie dopływu gazu. Poza tym pojawienie się dziury naruszyło kanalizację.

Według straży do otwarcia się leja krasowego doprowadziły procesy erozji brzegowej, które nasiliło przejście burzy tropikalnej Marie. Los Angeles Times informuje, że stanowią one coraz większy problem na kalifornijskim wybrzeżu. Postępująca erozja zagraża nie tylko popularnym plażom, ale także nadmorskim drogom i budynkom.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Padają rekordy. Wydano alarm najwyższego stopnia