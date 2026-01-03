Lawiny we Włoszech. Nie żyją trzy osoby

Jedna z lawin zeszła w Valle Maira w Piemoncie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Najpoważniejszy wypadek miał miejsce w dolinie Valle Maira w prowincji Cuneo w Piemoncie, niedaleko granicy z Francją. Jak podała włoska agencja informacyjna ANSA, duża lawina porwała tam cztery osoby, z których jedna, cudzoziemka, zginęła. Życiu pozostałych trojga nie zagraża niebezpieczeństwo. Według portalu Quotidiano Nazionale ofiarą jest Niemka, a jednym z rannych jest jej mąż.

Kolejne tragiczne zdarzenia

Kolejna tragiczna w skutkach lawina zeszła w pobliżu miejscowości Bobbio Pellice niedaleko Turynu, stolicy Piemontu. Pod masą śniegu zginął mężczyzna, najprawdopodobniej obywatel Francji. Jego kompan jest w stanie szoku, ale zdołał bezpiecznie dotrzeć do schroniska.

Niedaleko miejscowości Pragelato, również w okolicach Turynu, z powodu lawiny ranna została kobieta. Na miejsce wysłano śmigłowiec z ekipą ratunkową - poinformował dziennik "Corriere della Sera".

W osobnym zdarzeniu w prowincji Vicenza w Wenecji Euganejskiej spadająca masa śniegu porwała 50-letniego narciarza wysokogórskiego z Wenecji. Ekipa ratownicza dotarła do niego śmigłowcem, ale nie udało się go uratować.

Według agencji prasowej Reuters w Alpach w ostatnich dniach wzrosło zagrożenie lawinowe z powodu obfitych opadów śniegu i silnych podmuchów wiatru.