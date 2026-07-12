Chcieli uśpić 30 białuch. Zwierzęta dostały drugą szansę

Kanadyjski park rozrywki grozi eutanazją 30 białuch Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: klikk/AdobeStock

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W październiku 2025 roku kanadyjski park rozrywki Marineland nieopodal Toronto zapowiedział, że może być zmuszony do eutanazji 30 białuch - ssaków wodnych z rodziny narwalowatych. Jako powód podał problemy finansowe i brak możliwości uzyskania pozwolenia na sprzedaż zwierząt do innego parku rozrywki.

Po zapowiedzi parku obrońcy praw zwierząt, eksperci i urzędnicy zaczęli szukać sposobu na uratowanie zwierząt. Przez długi czas nie udawało się jednak wypracować żadnego konkretnego rozwiązania - aż do teraz.

Białuchy znajdą nowy dom

Amerykańska Narodowa Administracja do spraw Oceanu i Atmosfery (NOAA) zatwierdziła plan przeniesienia 28 osobników do Stanów Zjednoczonych. W porozumieniu uczestniczą cztery parki rozrywki i akwaria z różnych rejonów USA. Dwie pozostałe białuchy mają trafić do Hiszpanii. Ma się nimi zaopiekować oceanarium w Walencji, które czeka jeszcze na uzyskanie niezbędnych pozwoleń od hiszpańskiego rządu.

- To nie jest prosta operacja. To ogromna międzynarodowa akcja ratunkowa, w którą zaangażowanych jest wiele rządów, zespołów weterynarzy, specjalistów do spraw opieki nad zwierzętami i akredytowanych ośrodków ochrony życia morskiego - napisała w oświadczeniu sieć morskich parków rozrywki SeaWorld, która przyjmie część zwierząt.

W najbliższych tygodniach w Marineland pojawią się zespoły weterynarzy, które ocenią zdrowie morskich ssaków i przygotują je do podróży. Gdy specjaliści zakończą swoją pracę, rozpocznie się transport zwierząt - podało SeaWorld. Przedstawiciele Marineland dodali, że obiekt nie jest w stanie zapewnić zwierzętom odpowiedniej opieki, a akcja ratunkowa leży w najlepszym interesie waleni.

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Białucha. Łowca z arktycznych wód

Białuchy arktyczne (Delphinapterus leucas), jak wskazuje ich nazwa, preferują zimne arktyczne i subarktyczne wody. Większość czas spędzają w pobliżu oblodzonych wybrzeży, ale podczas polowań mogą zapuszczać się na głębokość kilkuset metrów. Dorosłe osobniki posiadają charakterystyczne, białe umaszczenie. Białuchy żyją w niewielkich grupach, ale podczas letnich wędrówek tworzą większe skupiska, liczące nawet setki osobników. Polują na ryby, głowonogi i skorupiaki.