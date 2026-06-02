Świat Astronauta z niepełnosprawnością bliski historycznego lotu. "Kosmos jest dla każdego" Franciszek Wajdzik

Start misji Axiom 4 coraz bliżej

John McFall to brytyjski astronauta, chirurg oraz brązowy medalista igrzysk paralimpjskich w Pekinie w biegu na 100 metrów. W 2000 roku, w wieku 19 lat, stracił nogę w wypadku motocyklowym. W 2022 roku Europejska Agencja Kosmiczna wybrała go do programu dla astronautów z niepełnosprawnością. We wtorek Brytyjska Agencja Kosmiczna (UKSA) poinformowała o tym, że jest duża szansa na to, że McFall będzie pracował na ziemskiej orbicie.

The UK government has signed an agreement with US space company @vast that could send UK astronaut John McFall to space. 🧑‍🚀 pic.twitter.com/ve7yNZz3Mr — UK Space Agency (@spacegovuk) June 2, 2026 Rozwiń

"Ważny sygnał"

Jak czytamy w oświadczeniu UKSA, szanse na historyczny lot w kosmos otwiera porozumienie pomiędzy Brytyjską Agencją Kosmiczną a amerykańskim startupem Vast, tworzącym pierwszą na świecie komercyjną stację kosmiczną. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, McFall może wejść w skład załogi misji Haven-1, która jest zaplanowana na 2027 rok. Brytyjczyk miałby być odpowiedzialny za badania obejmujące fizjologię człowieka i adaptację układu mięśniowo-szkieletowego, działanie protez w warunkach mikrograwitacji oraz sposób poruszania się i utrzymywania równowagi w kosmosie.

- Jeśli uda nam się zrealizować tę misję, to nie będzie to tylko krok milowy dla załogowych lotów kosmicznych. Będzie to ważny sygnał o tym, do czego są zdolni ludzie z niepełnosprawnością i że nie powinno być żadnych ograniczeń co do tego, co można osiągnąć zarówno na Ziemi, jak i w kosmosie - powiedział McFall.

John McFall Źródło zdjęcia: ESA - P. Sebirot

UKSA zaznaczyła, że McFall może stać się również pierwszym Brytyjczykiem, który poleci w kosmos od 2015 roku. Wtedy w ramach misji Principia na Międzynarodową Stację Kosmiczną poleciał Tim Peake.

- Historia Johna McFalla to opowieść o niezwykłej determinacji paralimpijczyka, chirurga i pionierskiego astronauty. Dzięki porozumieniu z firmą Vast jesteśmy o krok bliżej od przejścia do historii i pokazania, że kosmos jest dla każdego - zaznaczyła Liz Lloyd, brytyjska ministra gospodarki cyfrowej.

John McFall przyznał, że "nie ma gwarancji, że poleci w kosmos", ale "bez wątpienia znajduje się krok bliżej".