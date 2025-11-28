Wychodził z toalety, zaatakował go niedźwiedź

Niedźwiedź pojawił się na lotnisku w Japonii Źródło: Reuters

W piątek niedźwiedź zaatakował mężczyznę w pobliżu stacji kolejowej Numata w prefekturze Gunma, na północ od Tokio. Jak podała policja, do zdarzenia doszło około godziny 1.30 lokalnego czasu, gdy 69-latek wychodził z publicznej toalety. Mężczyzna odniósł lekkie obrażenia nogi.

Niedźwiedź mierzył około półtora metra. Uciekł z miejsca zdarzenia, gdy poszkodowany krzyknął.

Stacja kolejowa znajduje się w centrum miasta Numata. W okolicy znajdują się restauracje i domy, a budynek ratusza oddalony jest o zaledwie jeden kilometr.

Ponad 100 zdarzeń w całym kraju

Postępujące zmiany klimatu, które wpływają na dostępność pożywienia dla niedźwiedzi, a także depopulacja obszarów wiejskich sprawiają, że mieszkańcy niektórych regionów Japonii coraz bardziej narażeni są na konfrontacje z tymi zwierzętami.

Od kwietnia w całym kraju odnotowano ponad 100 niebezpiecznych zdarzeń z udziałem niedźwiedzi, w których zginęło rekordowo dużo osób. Odnotowano 13 ofiar śmiertelnych. Ponad dwie trzecie ataków miało miejsce w prefekturach Iwate i Akita.

W reakcji na falę zgłoszeń, władze zdecydowały się wysłać żołnierzy do pomocy w działaniach zabezpieczających rejony najbardziej dotknięte obecnością tych zwierząt. Jeszcze we wrześniu złagodzono przepisy dotyczące użycia broni przez myśliwych w terenach miejskich, by umożliwić szybszą reakcję w przypadku zagrożeń. Mieszkańcy terenów szczególnie niebezpiecznych od tygodni byli proszeni o unikanie gęstych lasów, pozostawanie w domach po zmroku, a nawet noszenie dzwonków, by odstraszyć niedźwiedzie, które mogłyby szukać pożywienia w pobliżu ich domów.

Jak wskazują eksperci, żołędzie i orzechy bukowe stanowią główne źródło pożywienia dla niedźwiedzi. W momencie, gdy zasoby te są rzadkie w ich naturalnym środowisku, co ma miejsce jesienią, zwierzęta pojawiają się w obszarach zamieszkanych przez ludzi w poszukiwaniu pokarmu. Zwiększa to ryzyko ataków niedźwiedzi.