Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ponad 100 zabitych. Potężna burza przeszła nad Indiami

|
Skutki burzy w Mombaju (Indie, sierpień 2020)
Powódź w stanie Uttarakhand na północy Indii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Manoej Paateel/Shutterstock
Ponad 100 osób zginęło w wyniku potężnej burzy, jaka nawiedziła stan Uttar Pradesh w Indiach. Żywioł niósł opady deszczu oraz ekstremalnie silny wiatr, który porywał dachy i wyrywał drzewa z korzeniami. Na miejscu trwa akcja ratunkowa.

Nad najbardziej zaludnionym stanem Indii - Uttar Pradesh - przeszła potężna burza. Jak podała agencja prasowa Reuters, powołując się na lokalne służby, w wyniku żywiołu zginęły co najmniej 104 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Udostępnione w sieci filmy pokazują między innymi pozrywane dachy i drzewa leżące na samochodach.

Dziesiątki zniszczonych budynków

Zniszczenia odnotowano w wielu dystryktach stanu Uttar Pradesh. Wśród nich znalazły się między innymi Bhadohi, Fatehpur, Budaun i Sonbhadra. Żywioł niósł niezwykle silne porywy wiatru, wyładowania atmosferyczne oraz opady deszczu i gradu. Lokalne media opisują, że na samochody, stragany i ludzi spadały nie tylko wyrywane z korzeniami drzewa i przewracane billboardy, ale i walące się ściany domów. Według służb uszkodzonych zostało co najmniej 87 budynków.

- Cała okolica zrobiła się ciemna w przeciągu pół godziny. Silny wiatr poderwał z ziemi billboardy, szyldy i grubą warstwę pyłu węglowego, rzucając nimi na wszystkie strony - mówi Ashok Rai, mieszkaniec przemysłowego miasta Obra w dystrykcie Sonbhadra.

Władze Uttar Pradesh poinformowały, że premier stanu Yogi Adityanath, polityk Indyjskiej Partii Ludowej premiera Indii Narendry Modiego, polecił urzędnikom udzielić pomocy ocalałym i rozdzielić pomoc finansową w ciągu doby. Trwająca od marca do czerwca gorąca pora roku w Uttar Pradesh często wiąże się ze skwarem i nawałnicami.

Źródło: Reuters, PAP
Udostępnij:
Tagi:
Indiepogodaburza
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Jedna z zabezpieczonych papug
Policja weszła do papugarni. "To, co zastaliśmy na miejscu, zostanie z nami na długo"
TVN24
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
TVN24
Karol Nawrocki
Ziobro w USA. Nawrocki zabrał głos
TVN24
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
TVN24
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Fala komentarzy po występie Polki na Eurowizji
TVN24
Zbigniew Ziobro
Co z ENA dla Ziobry? Mamy nowe informacje
TVN24
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
Premier o rozmowie z Clooneyami. Jednym zdaniem
TVN24
Pilne
Ceny paliw w piątek. Ile zapłacimy na stacjach?
BIZNES
Obrońca, adwokat (zdjęcie ilustracyjne)
Były mecenas poszukiwany listem gończym. Sąd: może przebywać na Dominikanie
TVN24
Statek wycieczkowy "Ambition" zacumowany w Bordeaux
Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt z objawami. Kolejny wycieczkowiec z wirusem
TVN24
Matt Damon i Ben Affleck
Ben Affleck i Matt Damon pozwani przez policjantów
TVN24
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
"Wybaczcie, jeśli tym razem podkreślamy wiek". Te zdjęcia zachwyciły świat
Maciej Wacławik
chodzenie spacer bieg nogi buty AdobeStock_99599801
Tyle kroków wystarczy, by nie wróciły kilogramy? Naukowcy wyjaśniają
TVN24
Gold Coast, Australia
Wycofują się z budowy Trump Tower. "Marka staje się niepopularna"
TVN24
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Na S8 padły strzały. Ranny policjant i kierowca
TVN24
Władysław Kosiniak-Kamysz
"W nocy rozmawiałem z prezydentem Nawrockim"
TVN24
Zatrzymano podejrzanych o pobicie
Na własnych urodzinach pobili go goście
WARSZAWA
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
Evika Silina, premier Łotwy
Premierka Łotwy rezygnuje
TVN24
Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej
"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni
Klaudia Kamieniarz
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
TVN24
Dym w dzielnicy Darnica w Kijowie
"Eksplozje co kilka minut. Później nadleciały rakiety"
TVN24
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Żyli spokojnie, nagle stracili poczucie bezpieczeństwa. "Pojawili się tu agresywni ludzie"
"UWAGA!"
Heathrow lotnisko shutterstock_2222778187
Chaos na Heathrow. Poważne zakłócenia na lotnisku
BIZNES
Wypadek na stacji Rondo ONZ (zdj. ilustracyjne)
Wypadek na stacji drugiej linii metra
WARSZAWA
Mieszkańcy Wawra protestując przeciwko planom budowy drogi przez las
Po fali krytyki wycofali się z asfaltowej drogi przez las
WARSZAWA
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgry
Tak wygląda "arogancki luksus w splądrowanym kraju". Magyar pokazał siedzibę Orbana
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom