Chciał zrobić selfie z wężem. Finał był tragiczny

26-letaek ze stanu Uttar Pradesh w północnych Indiach zmarł po tym, jak ukąsił go wąż. Mężczyzna próbował zrobić sobie zdjęcie z gadem - informują w piątek miejscowe media. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Indiach dochodzi do największej liczby zgonów z tego powodu na świecie.

Mężczyzna o imieniu Dharamveer wybrał się w środę na jeden z targów w mieście Badaun, gdzie spotkał zaklinacza węży - relacjonuje "The Times of India". 26-latek wziął w ręce węża i założył go sobie na szyję. Kiedy sięgnął po telefon, aby zrobić selfie z gadem, ten ugryzł go w lewą rękę. Wkrótce po tym mężczyzna dostał drgawek i stracił przytomność.

Jak pisze dziennik, zaklinacz węży miał powiedzieć rodzinie mężczyzny, że wąż, którego 26-latek założył sobie na szyję, nie był jadowity. Dostarczył im zioła, które mieli podać krewnemu jako antidotum. Rodzina udała się z 26-latkiem do szpitala dopiero, gdy jego stan się pogorszył. Mężczyzna zmarł.

Według lekarzy 26-latek mógłby zostać uratowany, gdyby trafił pod opiekę specjalistów wcześniej.

Jak zwraca uwagę amerykański "Newsweek", każdego roku na całym świecie dochodzi do ponad pięciu milionów ukąszeń przez węże. To szczególnie duży problem w Indiach. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że w latach 2000-2019 z tego powodu zmarło tam ponad 1,2 miliona ludzi, więcej niż w jakimkolwiek innym kraju.

To zabroniona praktyka

Występy z żywymi wężami zwane zaklinaniem węży, w których wykorzystywane są między innymi kobry, są w Indiach zakazane od 1991 roku. Mimo to wciąż można natknąć się na tego typu przedstawienia w regionach turystycznych i małych miejscowościach. Tajniki gry na flecie, sprawiającej, że węże wychodzą z koszy, są przekazywane z ojca na syna.

Według obrońców zwierząt zaklinanie węży to okrutna praktyka. Zwierzętom czasami zaszywa się paszcze, wyrywa zęby jadowe i przekłuwa gruczoły jadowe, by chronić ich właścicieli przed ukąszeniem. Węże są głuche i to, co wygląda na ich taniec, jest reakcją obronną na wywoływane przez flet wibracje, które odbierają jako zagrożenie.

