Holandia. Z tunelu na autostradzie wybiegły konie
W rozmowie ze stacją RTL Nieuws rzecznik Rijkswaterstaat, urzędu, który zarządza infrastrukturą drogową, na drodze znalazło się łącznie dwanaście koni. Zwierzęta nagle wbiegły do tunelu, w związku z czym zdecydowano o zamknięciu tunelu w kierunku miasta Alkmaar na kilka godzin.
Zwierzętom nic się nie stało
Na miejscu pojawili się przedstawiciele Rijkswaterstaat oraz policja. Służby zajęły się eskortowaniem koni z jezdni i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Następnie oczekiwano na przyjazd specjalnych pojazdów do transportu zwierząt.
Na szczęście ucieczka zwierząt nie doprowadziła do żadnego wypadku. Dokładne okoliczności, w jakich zwierzęta znalazły się na autostradzie, nie są jednak znane. Według dostępnych informacji najbardziej prawdopodobne jest, że konie uciekły z pobliskiego pastwiska, a następnie całą grupą przedostały się na jezdnię.