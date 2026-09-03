Świat Holandia. Z tunelu na autostradzie wybiegły konie Matylda Dziechcińska |

Konie zablokowały autostradę Źródło wideo: ENEX

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W rozmowie ze stacją RTL Nieuws rzecznik Rijkswaterstaat, urzędu, który zarządza infrastrukturą drogową, na drodze znalazło się łącznie dwanaście koni. Zwierzęta nagle wbiegły do tunelu, w związku z czym zdecydowano o zamknięciu tunelu w kierunku miasta Alkmaar na kilka godzin.

Zwierzętom nic się nie stało

Na miejscu pojawili się przedstawiciele Rijkswaterstaat oraz policja. Służby zajęły się eskortowaniem koni z jezdni i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Następnie oczekiwano na przyjazd specjalnych pojazdów do transportu zwierząt.

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Na szczęście ucieczka zwierząt nie doprowadziła do żadnego wypadku. Dokładne okoliczności, w jakich zwierzęta znalazły się na autostradzie, nie są jednak znane. Według dostępnych informacji najbardziej prawdopodobne jest, że konie uciekły z pobliskiego pastwiska, a następnie całą grupą przedostały się na jezdnię.