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Świat

Holandia. Z tunelu na autostradzie wybiegły konie

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Konie zablokowały autostradę
Konie zablokowały autostradę
Źródło wideo: ENEX
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Nietypowe zdarzenie doprowadziło do tymczasowego zamknięcia tunelu na autostradzie A9 w Holandii. Na jezdnię niespodziewanie wybiegło stado koni i całkowicie zblokowało dwupasmową trasę. Zdarzenie zarejestrowały kamery.

W rozmowie ze stacją RTL Nieuws rzecznik Rijkswaterstaat, urzędu, który zarządza infrastrukturą drogową, na drodze znalazło się łącznie dwanaście koni. Zwierzęta nagle wbiegły do tunelu, w związku z czym zdecydowano o zamknięciu tunelu w kierunku miasta Alkmaar na kilka godzin.

Zwierzętom nic się nie stało

Na miejscu pojawili się przedstawiciele Rijkswaterstaat oraz policja. Służby zajęły się eskortowaniem koni z jezdni i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Następnie oczekiwano na przyjazd specjalnych pojazdów do transportu zwierząt.

Na szczęście ucieczka zwierząt nie doprowadziła do żadnego wypadku. Dokładne okoliczności, w jakich zwierzęta znalazły się na autostradzie, nie są jednak znane. Według dostępnych informacji najbardziej prawdopodobne jest, że konie uciekły z pobliskiego pastwiska, a następnie całą grupą przedostały się na jezdnię.

Źródło: ENEX
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Tagi:
KonieHolandia
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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