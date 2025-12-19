Turystka zginęła, robiąc zdjęcia

Turystka zginęła, bo zmiotły ją fale Źródło: ENEX

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragedii doszło w czwartkowe popołudnie na plaży Cuncheira w miejscowości Baiona w hiszpańskiej prowincji Pontevedra. 85-letnia turystka z Hamburga, stojąc na skałach, robiła zdjęcia za pomocą telefonu. W pewnym momencie została porwana przez ogromne fale. Kobieta miała przypłynąć w ten rejon statkiem wycieczkowym tego samego dnia rano - przekazała gazeta "La Voz de Galicia".

Turystka zginęła na plaży w Hiszpanii

Dziennik opisał relację świadka zdarzenia. Ten widział osobę, która została porwana przez fale. Miała na nogach klapki i schyliła się, aby podnieść coś, co upuściła. Służby ratunkowe regionu Galicja zostały powiadomione o zdarzeniu około godziny 14.30. Kilka minut później inna osoba zadzwoniła na numer 112, aby zgłosić, że na pobliskiej plaży leży ciało kobiety. Potwierdzono później, że była to 85-latka porwana przez fale.

Według doniesień lokalnej prasy, tego dnia szalały wysokie fale, napędzane przez silny wiatr. Przez cały czwartek dla całego wybrzeża Galicji obowiązywał pomarańczowy alert - ostrzegał przed ulewami i wichurami. Władze regionu zalecały, by trzymać się z dala od linii brzegowej i zaapelowały o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wszelkich działań na morzu.