Świat

Wirus powrócił po 30 latach. Władze wezwały na pomoc wojsko

W Hiszpanii stwierdzono pierwsze przypadki afrykańskiego pomoru świń od ponad 30 lat
Źródło: Reuters
W Hiszpanii po ponad 30 latach potwierdzono przypadki afrykańskiego pomoru świń. Kraj, który jest jednym z największych producentów wieprzowiny na świecie, stara się zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Pomóc ma w tym wojsko.

Afrykański pomór świń (ASF) to choroba wirusowa o ostrym przebiegu. Atakuje świnie domowe i dziki. Charakteryzuje się bardzo wysoką gorączką i wybroczynami (plamami na skórze), a śmiertelność prawie zawsze wynosi 100 procent. ASF wywodzi się z Afryki, ale w XX wieku rozprzestrzenił się na inne kontynenty. W Europie choroba pojawiła się po raz pierwszy w latach 50.

Pierwsze przypadki ASF po ponad 30 latach

Jednym z krajów, w których w przeszłości występował ASF, jest Hiszpania. Choroba pojawiła się tam po raz pierwszy w 1960 roku. Przez ponad trzy dekady ostatnie potwierdzone przypadki miały miejsce w listopadzie 1994 roku.

W piątek hiszpańskie ministerstwo rolnictwa poinformowało o powrocie choroby do kraju - zakażenie afrykańskim pomorem świń stwierdzono u dwóch dzików w okolicach Barcelony w Katalonii. W niedzielę hiszpańskie media, powołując się na źródła w resorcie, poinformowały o kolejnych kilkunastu przypadkach zdechłych dzików, które mogły zostać zarażone. Źródła powrotu choroby wciąż są badane.

W Hiszpanii stwierdzono pierwsze przypadki afrykańskiego pomoru świń od ponad 30 lat
Źródło: Reuters

Zagrożenie dla hiszpańskiej gospodarki

Rozprzestrzenianie się ASF stanowi duże zagrożenie dla hiszpańskiego eksportu. Kraj jest największym producentem wieprzowiny w Unii Europejskiej i trzecim na świecie, po Chinach i USA. Całkowita wartość eksportowanego przez Hiszpanię mięsa wieprzowego wynosi około 8,8 miliarda rocznie. W 2024 roku jego głównym importerem były Chiny.

- Staramy się ograniczyć wpływ (choroby) na hiszpański sektor hodowli trzody chlewnej - powiedział w sobotę na konferencji prasowej minister rolnictwa Luis Planas.

Polityk przekazał, że jedna trzecia wszystkich certyfikatów eksportowych wieprzowiny do 104 krajów została zablokowana. Import mięsa wstrzymały całkowicie między innymi Japonia, Malezja, Tajwan czy Meksyk, a z Katalonii - Chiny i Wielka Brytania. Planas przekazał, że rząd pracuje nad odblokowaniem certyfikatów.

Usunęli karetcie ogromnego guza
Wezwali na pomoc wojsko

Hiszpański dziennik "El Pais", powołując się na źródła w ministerstwie obrony, podał, że w walce z afrykańskim pomorem świń ma pomóc wojsko. Do Katalonii, gdzie zidentyfikowano ogniska choroby, mają przybyć żołnierze ze specjalnej jednostki wojskowej do spraw sytuacji kryzysowych, którzy dołączą do działań w zakresie kontroli łowieckiej.

Autorka/Autor: kp

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

