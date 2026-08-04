Świat Grecja. W dekadę spłonęło ponad 40 procent lasów. Z każdym dniem jest gorzej Agnieszka Stradecka |

Walka z ogniem w pobliżu miejscowości Psatha w Grecji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YANNIS KOLESIDIS

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Pożary szalejące w pobliżu stolicy Grecji, Aten, nadal stanowią zagrożenie. Jak podał grecki portal Ekathimerini, we wtorek na miejscu wciąż pracowało ponad 500 strażaków wspieranych przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. Ich głównym zadaniem było znalezienie i zabezpieczenie wszystkich możliwych punktów, gdzie wciąż tlił się ogień.

W poniedziałek i wtorek wiatr, który w ostatnich dniach w regionie Attyki momentami przekraczał prędkość 100 kilometrów na godzinę, znacznie osłabł. Jak ostrzegają meteorolodzy, przewidywany na środę wzrost temperatury, nawet do 37 stopni Celsjusza, grozi pogorszeniem sytuacji.

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42 procent lasów w dekadę

Z danych Narodowego Obserwatorium w Atenach wynika, że od tamtego czasu około 42 procent lasów, które dziesięć lat temu pokrywały region Attyki, zostało zniszczonych przez pożary. Z łącznej powierzchni 123 tys. ha. utracono ponad 51 tys. ha. Około 4 procent lasów pochłonął tegoroczny sezon pożarowy.

Mimo że w poniedziałek rano strażacy informowali o niewielkiej poprawie sytuacji, burmistrz zagrożonego przez ogień miasta Megara Panagiotis Margetis, przekazał, że po południu ogień "znów rozgorzał".

- Choć wiatr osłabł, w okolicach Kandili nadal występują porywy oraz prądy powietrzne wywołane przez unoszące się gorące powietrze, co doprowadziło do ponownego rozgorzenia ognia - powiedział w rozmowie z agencją AFP. W poniedziałek zarządzono w tym rejonie kolejne ewakuacje.

Spalone tereny w okolicach miasta Porto Germeno Źródło zdjęcia: PAP/EPA/YANNIS KOLESIDIS