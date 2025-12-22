Logo TVN24
Świat

Francja. 300 litrów na metr kwadratowy w dwa dni. "Widok był porażający"

|
Silne opady doprowadziły do wysokiego poziomu rzeki Tarn
Silne opady doprowadziły do wysokiego poziomu rzeki Tarn
Źródło: ENEX
Południową Francję nawiedziły silne opady deszczu. Wiele rzek wystąpiło z brzegów, co doprowadziło do podtopień. W poniedziałek i wtorek spodziewane są dalsze ulewy.

Pod koniec tygodnia w południowej Francji zaczęło mocno padać. Najsilniejsze ulewy nawiedziły tę część kraju w niedzielę. Duże ilości wody sprawiły, że niektóre rzeki wystąpiły z brzegów.

300 litrów na metr kwadratowy w dwa dni

Ulewy nawiedziły między innymi miejscowość Laroque w departamencie Herault. W 48 godzin, od piątkowego do niedzielnego wieczora, spadło tam ponad 300 litrów na metr kwadratowy. Poziom rzeki Herault przekroczył osiem metrów, co było najwyższą wartością od niemal 15 lat. Woda zalała wiele dróg i winiarni.

- Poziom wody spada, ale wczoraj rzeka wylała, w szczytowym momencie poziom wody osiągnął 8,34 metra. Dzisiaj mamy do czynienia z niepokojącą sytuacją z powodu powrotu opadów deszczu, które przeradzają się w burze. Jest niemal pewne, że po południu znów dojdzie do wylania - powiedział w poniedziałek Pierrick Ciribino, burmistrz Laroque.

Klatka kluczowa-115865
Silne opady doprowadziły do wysokiego poziomu rzeki Tarn
Źródło: ENEX

Lokalni mieszkańcy zaznaczają jednak, że to nie pierwsza taka sytuacja w ostatnich latach.

- Ludzie tutaj są do tego przyzwyczajeni. Jako ktoś spoza tego miasta, kto przyjechał do niego trzy lata temu, nadal trochę się jednak martwiłem. Widok podnoszącego się poziomu wody i jej ilości był porażający - powiedział Roger, mieszkaniec Laroque.

Ulice zamieniły się w potoki. Kolejna powódź może przyjść na święta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ulice zamieniły się w potoki. Kolejna powódź może przyjść na święta

Silne opady spodziewane także w poniedziałek

Powodzie dotknęły także departament Gard na wschód od Herault. Z brzegów wystąpiła tam rzeka Vidourle, ale do poniedziałkowego poranka jej poziom zdążył się już obniżyć - przekazał portal Midi Libre. Wysoki był także poziom rzeki Tarn przepływającej przez departament o tej samej nazwie - nieopodal miejscowości Millau przekroczył sześć metrów.

Klatka kluczowa-115883
W Laroque w 48 godzin spadło ponad 300 litrów deszczu na metr kwadratowy
Źródło: ENEX

W poniedziałek około godziny 15 w dwóch departamentach na południu Francji - wspomnianym Herault oraz Var na Lazurowym Wybrzeżu - wciąż obowiązywały pomarańczowe ostrzeżenia przed silnymi opadami. W wielu departamentach w mocy były żółte alerty. Ponadto w Aveyron i Tarn na północny-zachód od Herault obowiązywały pomarańczowe ostrzeżenia przed opadami śniegu i oblodzeniem.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: ENEX, BFM, Franceinfo, Le Figaro, Midi Libre

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
