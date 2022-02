100 tysięcy martwych ryb u wybrzeży Francji. "Szokujące" zdjęcia

Statek rybacki wyrzucił u wybrzeży Francji do morza około 100 tysięcy martwych ryb. Zdjęcia pływającego dywanu tusz po Zatoce Biskajskiej francuska minister ds. morza Annick Girardin nazwała "szokującymi" i poinformowała, że zleciła zbadanie sprawy, a tym samym możliwe naruszenie praktyk połowowych.

Ryby złowił zarejestrowany na Litwie statek rybacki Margiris. Organizacja Pelagic Freezer-Trawler Association (PFA), która go reprezentuje, przekazała w oświadczeniu, że ryby wpadły z powrotem do morza z powodu rozerwania sieci. "To niezwykle rzadka sytuacja i w tym przypadku była spowodowana niespodziewanie dużą ilością złowionych ryb" - przekazała PFA.