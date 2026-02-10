Manat chciał się ogrzać. Niefortunnie utknął

Manat został wyciągnięty z kanału burzowego na Florydzie Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Do nietypowego zdarzenia doszło w hrabstwie Brevard na Florydzie. W trakcie prac prowadzonych w kanale burzowym w miejscowości Melbourne Beach służby natknęły się na uwięzionego manata. Jak się okazało, był to dorosły osobnik. Do kanału prawdopodobnie dostał się, gdy szukał cieplejszego miejsca do przeczekania fali chłodów, jaka nawiedziła Florydę.

Zwierzę otrzymało pomoc

Na miejsce zostali wezwani lokalni strażacy. Aby uwolnić zwierzę, konieczne było poszerzenie otworu kanalizacyjnego. Funkcjonariusze podnieśli także fragment nawierzchni, co pozwoliło im dotrzeć do ssaka. Cała akcja ratunkowa trwała kilka godzin.

Jak przekazały służby, w trakcie akcji zwierzę było przytomne i nie dawało oznak wychłodzenia. We wtorek przedstawiciele akwarium SeaWorld Orlando potwierdzili, że manat został przyjęty do należącego do parku ośrodka rehabilitacyjnego, gdzie otrzyma pomoc.

Na Florydzie spotykany jest jeden z trzech żyjących współcześnie gatunków manatów - manat karaibski (Trichechus manatus). Ssak występuje w przybrzeżnych rejonach zachodniej części Oceanu Atlantyckiego, od Florydy po północną Brazylię. Dorosłe osobniki mierzą około trzech metrów długości i ważą około 500-600 kilogramów. Są samotnikami, a skupiska tworzą głównie na czas godów.