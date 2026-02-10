Logo TVN24
Opady marznące wkroczą do Polski. Widać je na mapach
Świat

Manat chciał się ogrzać. Niefortunnie utknął

Manat został wyciągnięty z kanału burzowego na Florydzie
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Amerykańskie służby uratowały manata, który utknął w studzience. Do jego wyciągnięcia potrzebne było usunięcie fragmentu nawierzchni. Za pojawieniem się ssaka w kanale burzowym najprawdopodobniej stały niezwykle chłodne jak na Florydę warunki pogodowe.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Do nietypowego zdarzenia doszło w hrabstwie Brevard na Florydzie. W trakcie prac prowadzonych w kanale burzowym w miejscowości Melbourne Beach służby natknęły się na uwięzionego manata. Jak się okazało, był to dorosły osobnik. Do kanału prawdopodobnie dostał się, gdy szukał cieplejszego miejsca do przeczekania fali chłodów, jaka nawiedziła Florydę.

Zwierzę otrzymało pomoc

Na miejsce zostali wezwani lokalni strażacy. Aby uwolnić zwierzę, konieczne było poszerzenie otworu kanalizacyjnego. Funkcjonariusze podnieśli także fragment nawierzchni, co pozwoliło im dotrzeć do ssaka. Cała akcja ratunkowa trwała kilka godzin.

Jak przekazały służby, w trakcie akcji zwierzę było przytomne i nie dawało oznak wychłodzenia. We wtorek przedstawiciele akwarium SeaWorld Orlando potwierdzili, że manat został przyjęty do należącego do parku ośrodka rehabilitacyjnego, gdzie otrzyma pomoc.

Na Florydzie spotykany jest jeden z trzech żyjących współcześnie gatunków manatów - manat karaibski (Trichechus manatus). Ssak występuje w przybrzeżnych rejonach zachodniej części Oceanu Atlantyckiego, od Florydy po północną Brazylię. Dorosłe osobniki mierzą około trzech metrów długości i ważą około 500-600 kilogramów. Są samotnikami, a skupiska tworzą głównie na czas godów.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka, Franciszek Wajdzik

Źródło: WESH 2, Animal Diversity Web

FlorydaUSAzwierzęta w mieściezwierzęta
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom