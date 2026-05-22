Świat Setki martwych ryb. Wszystko przez skwar

Martwe ryby w Indiach Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Fala upałów nawiedziła Indie. Indyjski Departament Meteorologiczny (IMD) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed skwarem dla północnych i środkowych regionów kraju. Jak podali eksperci, w ciągu ostatniej doby temperatura maksymalna wahała się w tych miejscach od 40 do 47 stopni Celsjusza.

Martwe ryby w jeziorze

Ekstremalnie wysoka jak na maj temperatura spowodowała, że w jeziorze Sanjay pojawiły się setki martwych ryb. Jest to sztuczny zbiornik, który znajduje się w Nowym Delhi, stolicy Indii. Jezioro rozciąga się na powierzchni około 17 hektarów. Jak podał Reuters, w piątek temperatura w stolicy sięgnęła 40 st. C.

- Poziom wody w jeziorze drastycznie spadł, temperatura jest bardzo wysoka, a to wszystko doprowadziło do śmierci ryb - powiedział Bjajan, który pracuje nad jeziorem. On wraz z innymi pracownikami usuwali w piątek martwe ryby z wody. - Od sześciu miesięcy nie mamy opadów, co spowodowało wyschnięcie jeziora - przekazał.