Świat

Europa zmaga się z upałem. Są ofiary

Co najmniej siedem osób zginęło we Francji w związku z falą upału - przekazała rzeczniczka rządu nad Sekwaną Maud Bregeon. Skwar dotyka także inne kraje centralnej i zachodniej Europy. To pierwsza tak intensywna fala gorąca w tym roku na Starym Kontynencie.

Ostatnie dni przyniosły falę intensywnego upału w centralnej i zachodniej Europie. Skwar jest efektem napływu gorących mas powietrza znad północnej Afryki, które "utknęły" nad Starym Kontynentem, tworząc tzw. kopułę ciepła. Rzeczniczka rządu Francji Maud Bregeon poinformowała, że w związku z upałami w kraju zginęło siedem osób.

Nie tylko nad Sekwaną, lecz także we Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni Celsjusza. Według prognoz pod koniec tygodnia może zrobić się jeszcze cieplej.

Upał we Francji. Są ofiary lata w maju

Bregeon przekazała, że ofiary odnotowano w kilku francuskich departamentach. Przynajmniej pięć osób zginęło z powodu utonięcia. Ponadto jedna osoba zmarła w Paryżu podczas ćwiczeń sportowych, druga - w podobnych okolicznościach - w Lyonie. W ośmiu departamentach na zachodzie Francji ogłoszono pomarańczowy alert pogodowy, który poprzedza najwyższy, czerwony alert. To pierwszy raz, kiedy taki alert jest ogłoszony już w maju. W wielu miejscowościach padły lokalne rekordy temperatury dla tego miesiąca. W Nantes na zachodzie kraju odnotowano 34,3 stopnia C, a w Bergerac na południowym zachodzie - 34,7 stopnia. Według prognoz w kolejnych dniach termometry mogą pokazać nawet 37-38 st. C.

We wtorek szef francuskiego rządu Sebastien Lecornu ma spotkać się z ministrami, by rozmawiać o przygotowaniu służb publicznych na nietypową i przedłużającą się falę upałów.

Rekord ciepła na Wyspach Brytyjskich

Z upałem zmagają się między innymi mieszkańcy Wielkiej Brytanii, gdzie w poniedziałek odnotowano najgorętszy dzień maja w historii pomiarów. W Londynie słupki na termometrach pokazały 34,8 stopnia Celsjusza, o dwa stopnie więcej niż poprzedni rekord. Możliwe jest jednak, że w kolejnych dniach temperatura będzie jeszcze wyższa.

- Pogoda tutaj przypomina małe piekło. Jest naprawdę gorąco - powiedziała 10-letni Liza Nazari, która przyjechała na wycieczkę do Londynu.

Brytyjscy meteorolodzy podkreślają, że obecna aura na Wyspach Brytyjskich jest skutkiem postępującej zmiany klimatu, która sprawia, że takie zjawiska, jak fale upału stają się dłuższe i intensywniejsze.

Alerty w Hiszpanii i Włoszech

Na starcie z upałem przygotowują się mieszkańcy Włoch i Hiszpanii. W obu krajach meteorolodzy wydali ostrzeżenia przed warunkami zagrażającymi zdrowiu i życiu, Na Półwyspie Iberyjskim od środy do piątku temperatura w ciągu dnia może sięgnąć nawet 38-40 stopni Celsjusza. W nocy z kolei ma wystąpić zjawisko nocy tropikalnych, co oznacza, że temperatura nie spadnie poniżej 20 st. C.

We wtorek w 12 włoskich miastach będzie obowiązywać alert przed upałem. Podczas pierwszej fali gorąca w tym roku temperatura, zwłaszcza na północy i w centrum kraju, jest wyższa o 7-10 stopni, niż wynosi średnia pod koniec maja. Według prognoz meteorologów w najbliższych dniach temperatury będą sięgać nawet 33-35 stopni. Bardzo dotkliwe upały panują już w Rzymie, gdzie przebywają dziesiątki tysięcy turystów.

Tagi:
Tagi:
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
