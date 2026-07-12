Świat Ogień na chorwackim wybrzeżu. Ranni strażacy Agnieszka Stradecka |

Pożar na wyspie Korczula w Chorwacji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podał chorwacki nadawca HRK, w niedzielę po południu w okolicach miejscowości Blato i Smokvica na wyspie Korczula trwała walka z pożarem lasu sosnowego. Ogień pojawił się w sobotnie popołudnie i szybko objął swoim zasięgiem około 550 hektarów terenu. Do walki z płomieniami skierowano 220 strażaków, którym towarzyszyły 72 wozy strażackie i samoloty gaśnicze.

>>> CZYTAJ TEŻ: "Jedyne, co widziałam, to buchające w górę czerwone płomienie"

Pożar w Chorwacji. Akcja w trudnym terenie

- Trwa akcja gaśnicza i zabezpieczanie terenu. Sytuacja wygląda lepiej, ale zachowujemy ostrożność ze względu na rozległy obszar objęty ogniem. Odnotowaliśmy dwa przypadki lekkich obrażeń u strażaków - powiedział w niedzielę Stjepan Simović ze straży pożarnej żupanii dubrownicko-neretwiańskiej.

Strażacy wyjaśnili, że front pożaru wciąż jest rozległy i obejmuje trudno dostępny, nierówny teren. Konieczne będzie jego monitorowanie przez kilka kolejnych dni. Sytuacji nie ułatwia fakt, że do zaprószenia ognia doszło w gęstym, suchym lesie.

Blisko zagrożonego terenu biegnie droga krajowa łącząca miejscowości Vela Luka i Korczula. Jest przejezdna, jednak ze względu na żywioł władze zalecają kierowcom unikanie tej trasy.

Chorwacki Związek Straży Pożarnej (HVZ) poinformował w niedzielę rano, że w ciągu ostatniej doby w kraju odnotowano 145 interwencji strażackich z udziałem 247 jednostek, 1024 strażaków i 353 pojazdów. W niedzielę strażacy walczyli także z ogniem w pobliżu miejscowości wypoczynkowej Grebastica.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Fala gorąca nad Europą Zachodnią, katastrofa ekologiczna we Włoszech