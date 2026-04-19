Burza piaskowa pochłania miasto. Nagranie

Burza piaskowa uderzyła w Sinciang w Chinach

W piątek mieszkańcy Sinciangu, regionu autonomicznego w północno-zachodnich Chinach byli świadkami potężnej burzy piaskowej. Około godziny 18.15 lokalnego czasu chmura piasku i pyłu dotarła do ponad 600-tysięcznego miasta Shihezi. Na nagraniu zarejestrowanym przez kamerę monitoringu widać szarobrązową ścianę pyłu, która pochłania zabudowania.

Deszcz poprawił jakość powietrza

Tak intensywna burza piaskowa prowadzi do znacznego pogorszenia jakości powietrza. Na szczęście dla mieszkańców Shihezi około 30 minut po nadejściu burzy zaczął padać deszcz, który sprawił, że chmura pyłu zaczęła stopniowo zanikać.

- Opady deszczu skutecznie redukują ilość cząstek stałych w powietrzu i łagodzą negatywny wpływ silnego wiatru i burz pyłowych na produkcję rolną - powiedziała An Dongliang, zastępca szefa lokalnego biura meteorologicznego.

Tego samego dnia, około godziny 20, burza piaskowa dotarła również do Urumczi, stolicy Sinciangu, leżącej około 150 kilometrów na południowy wschód od Shihezi. Ograniczyła widzialność na obszarze zabudowanym do 500-1000 metrów.

Jedno z najsuchszych miejsc na Ziemi

Według meteorologów główną przyczyną powstania burzy piaskowej był brak opadów w ostatnich dniach połączony z silnym wiatrem. Znaczną część prowincji Sinciang pokrywa pustynia Takla Makan - jedno z najsuchszych miejsc na Ziemi. W lokalnym języku ujgurskim jej nazwa oznacza "miejsce, do którego można wejść, ale nie można z niego wyjść". Gdy przez dłuższy czas nie pada deszcz, silne podmuchy unoszą piasek i pył z pustyni, co prowadzi do powstawania burz piaskowych.