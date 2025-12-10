Całą noc czekał na pomoc. Ratunek przyszedł z powietrza

W środę rano strażacy z Phoenix przeprowadzili akcję ratunkową, wydobywając turystę uwięzionego na zboczu słynnej Camelback Mountain - jednej z najbardziej znanych atrakcji turystycznych w Arizonie.
Służby wstrzymały działania
Jak podają lokalne media, mężczyzna wezwał pomoc we wtorek późnym wieczorem, informując służby, że utknął na popularnym szlaku Echo Canyon. Ze względu na zapadający mrok i słabą widoczność ratownicy musieli wstrzymać działania do świtu.
W środę rano śmigłowiec ratunkowy zbliżył się do miejsca, gdzie przebywał turysta. Z powietrza można było zobaczyć mężczyznę, który machał kocem ratunkowym, próbując zwrócić na siebie uwagę załogi. Chwilę później jeden z ratowników został opuszczony na skały, by zabezpieczyć mężczyznę liną i przygotować do ewakuacji.
Na nagraniach widać, jak ratownicy pomagają poszkodowanemu wstać, a następnie przymocowują go do liny, po czym maszyna unosi obie osoby ponad granią. Po krótkim locie śmigłowiec wylądował w bezpiecznym miejscu, turysta został przeniesiony na nosze i przekazany służbom medycznym.
Jak podała lokalna stacja telewizyjna ABC15, mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń
Autorka/Autor: jzb/dd
Źródło: Reuters, ABC15
Źródło zdjęcia głównego: Reuters