Całą noc czekał na pomoc. Ratunek przyszedł z powietrza

Ewakuacja mężczyzny, który utknął na popularnym szlaku Echo Canyon Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę rano strażacy z Phoenix przeprowadzili akcję ratunkową, wydobywając turystę uwięzionego na zboczu słynnej Camelback Mountain - jednej z najbardziej znanych atrakcji turystycznych w Arizonie.

Służby wstrzymały działania

Jak podają lokalne media, mężczyzna wezwał pomoc we wtorek późnym wieczorem, informując służby, że utknął na popularnym szlaku Echo Canyon. Ze względu na zapadający mrok i słabą widoczność ratownicy musieli wstrzymać działania do świtu.

W środę rano śmigłowiec ratunkowy zbliżył się do miejsca, gdzie przebywał turysta. Z powietrza można było zobaczyć mężczyznę, który machał kocem ratunkowym, próbując zwrócić na siebie uwagę załogi. Chwilę później jeden z ratowników został opuszczony na skały, by zabezpieczyć mężczyznę liną i przygotować do ewakuacji.

Na nagraniach widać, jak ratownicy pomagają poszkodowanemu wstać, a następnie przymocowują go do liny, po czym maszyna unosi obie osoby ponad granią. Po krótkim locie śmigłowiec wylądował w bezpiecznym miejscu, turysta został przeniesiony na nosze i przekazany służbom medycznym.

Jak podała lokalna stacja telewizyjna ABC15, mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń