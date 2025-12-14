Logo TVN24
Świat

Atak zimy. Samochód wbił się w ciężarówkę

|
Atak zimy. Trudne warunki drogowe w stanie Iowa
Atak zimy. Trudne warunki drogowe w stanie Iowa
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
W części USA zapanowały zimowe warunki, przez co zrobiło się naprawdę niebezpiecznie. W stanie Iowa doszło do zderzenia się ze sobą co najmniej dwóch pojazdów, które na wiele godzin zablokowało drogę.

Centralne i północno-wschodnie Stany Zjednoczone zmagają się z atakiem zimy. Jak poinformował portal AccuWeather, na obszarze od Montany na zachodzie po Nową Anglię na wschodzie do końca niedzieli ma spaść od trzech do nawet 15 centymetrów śniegu.

Zimowe warunki zapanowały między innymi w stanie Iowa. Na zdjęciach udostępnionych przez miejscowy oddział Narodowej Służby Pogodowej (NWS) widać, że w sobotę rano drogi w środkowej części stanu były częściowo lub w całości pokryte śniegiem.

Na autostradzie międzystanowej nr 80, biegnącej od San Francisco do New Jersey, doszło do zderzenia się samochodu osobowego i ciężarowego Na nagraniu widać, że przód pierwszego pojazdu znalazł się pod tyłem drugiego.

Klatka kluczowa-96854
Atak zimy przyczynił się do karambolu w stanie Iowa
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Wydział Transportu stanu Iowa poinformował, że w wyniku zdarzenia I-80 była zamknięta na odcinku od Coral Ridge Avenue do Plainview Road. Zalecił też kierowcom, by nie udawali się w podróż, jeśli nie jest to konieczne. W niedzielę około godziny 5 wydział przekazał, że droga jest już przejezdna.

Departament Bezpieczeństwa Publicznego Iowy podsumował sobotnie interwencje na drogach w całym stanie. Od godziny 5.30 do 17.30 służby otrzymały ponad 200 zgłoszeń. Stwierdziły ponad 80 zderzeń, 13 rannych i jedną ofiarę śmiertelną.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Iowa State Patrol, CNN, AccuWeather

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
