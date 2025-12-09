Pustynny kraj nawiedziły ulewy

Ulewa w mieście Dżudda Źródło: Mohamed Atef Photography

We wtorek Dżuddę - największe portowe miasto Arabii Saudyjskiej - nawiedziły ulewy.

W poniedziałek władze oświatowe w Arabii Saudyjskiej ogłosiły, że wszystkie szkoły w Dżuddzie oraz pobliskich miastach (Rabigh i Khulais) przechodzą we wtorek na nauczanie zdalne z powodu ostrzeżeń meteorologicznych i czerwonego alarmu wydanego przez Narodowe Centrum Meteorologii (NCM). Departament Edukacji w Dżuddzie poinformował w serwisie "X", że zajęcia stacjonarne zostały zawieszone "w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczniów i pracowników".

Służby zaapelowały do mieszkańców o zachowanie ostrożności, unikanie dolin i innych obszarów zagrożonych zalaniem oraz ścisłe przestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa.

Pogoda przerwała festiwal filmowy

W Dżuddzie gwałtowne opady sparaliżowały we wtorek życie miasta i doprowadziły do wstrzymania prestiżowego Red Sea International Film Festival. Brał w nim udział między innymi amerykański reżyser i producent filmowy Darren Aronofsky. Organizatorzy ogłosili zamknięcie terenów festiwalowych.

Służby porządkowe starały się utrzymać przejezdność ulic. W wielu miejscach odnotowano zalania i utrudnienia w ruchu drogowym. W przeszłości podobne zjawiska powodowały lokalne podtopienia i paraliżowały ruch w metropolii zamieszkanej przez około cztery miliony osób.