Świat

Pustynny kraj nawiedziły ulewy

Arabia
Ulewa w mieście Dżudda
Źródło: Mohamed Atef Photography
Synoptycy wydali alarmy przed intensywnymi opadami deszczu w części Arabii Saudyjskiej. Gwałtowne ulewy sparaliżowały Dżuddę, zmuszając władze do zamknięcia szkół i wstrzymania festiwalu filmowego.

We wtorek Dżuddę - największe portowe miasto Arabii Saudyjskiej - nawiedziły ulewy.

W poniedziałek władze oświatowe w Arabii Saudyjskiej ogłosiły, że wszystkie szkoły w Dżuddzie oraz pobliskich miastach (Rabigh i Khulais) przechodzą we wtorek na nauczanie zdalne z powodu ostrzeżeń meteorologicznych i czerwonego alarmu wydanego przez Narodowe Centrum Meteorologii (NCM). Departament Edukacji w Dżuddzie poinformował w serwisie "X", że zajęcia stacjonarne zostały zawieszone "w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczniów i pracowników".

Służby zaapelowały do mieszkańców o zachowanie ostrożności, unikanie dolin i innych obszarów zagrożonych zalaniem oraz ścisłe przestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa.

Pogoda przerwała festiwal filmowy

W Dżuddzie gwałtowne opady sparaliżowały we wtorek życie miasta i doprowadziły do wstrzymania prestiżowego Red Sea International Film Festival. Brał w nim udział między innymi amerykański reżyser i producent filmowy Darren Aronofsky. Organizatorzy ogłosili zamknięcie terenów festiwalowych.

Służby porządkowe starały się utrzymać przejezdność ulic. W wielu miejscach odnotowano zalania i utrudnienia w ruchu drogowym. W przeszłości podobne zjawiska powodowały lokalne podtopienia i paraliżowały ruch w metropolii zamieszkanej przez około cztery miliony osób.

Bram uderzył. Brak prądu, odwołane loty
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Bram uderzył. Brak prądu, odwołane loty

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: Gulf News, The Hollywood Reporter, Reuters, Saudi Gazette

Źródło zdjęcia głównego: Reuters/Mohamed Atef Photography

