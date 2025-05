Zimni ogrodnicy dmuchną śniegiem. Tu dosypie nawet osiem centymetrów

Z danych IMGW wynika, że w Białymstoku , Jeleniej Górze i Terespolu temperatura przy gruncie spadła do -6 st. C, a ujemne wartości zanotowano w większości kraju.

Śnieg w weekend. Gdzie go dosypie

W zimnym i wilgotnym powietrzu arktycznym mają mocno kłębić się chmury. Miejscami pojawią się chmury cumulonimbus niosące przelotne opady deszczu, może również padać krupa śnieżna. Na obszarach górskich wystąpią na dodatek opady śniegu. Nie będą one szczególnie obfite - najwięcej śniegu, do 5-8 centymetrów, dosypie w Tatrach w sobotę i niedzielę, a w poniedziałek może pojawić się dodatkowe 1-2 cm. Mniej spadnie go w Sudetach, gdzie w szczytowych partiach gór pojawić się może do 1-3 cm.