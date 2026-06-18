Prognoza Upał w Polsce i Europie. Weekend ma przynieść ponad 40 stopni Oprac. Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na czwartek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: ECMWF/weathermodels.com

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Do Europy zbliża się kolejna w tym roku fala upału. Jak opowiadał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, aktualne prognozy potwierdzają utworzenie się tak zwanej kopuły ciepła nad częścią Starego Kontynentu. W najbliższych dniach między innymi w Hiszpanii czy Francji termometry mogą pokazać nawet 40-45 stopni Celsjusza.

Mogą zostać pobite rekordy

Meteorolodzy ostrzegają, że utworzenie się kopuły ciepła uwięzi nad zachodnią Europą warstwę upalnego powietrza znad Sahary. Wzrostowi temperatury sprzyjać będzie przesuszona gleba. Niezwykle gorąco ma być między innymi w Hiszpanii, Portugalii i Francji. W takich miastach jak Paryż przez kilka dni termometry w ciągu dnia mają pokazywać 30-40 stopni Celsjusza - o 10-15 st. C więcej od średniej wieloletniej dla tego okresu. Lokalnie temperatura maksymalna ma sięgnąć nawet 45 st. C.

- Zapewne pobite zostaną kolejne rekordy - dodał Wakszyński.

Anomalia temperatury prognozowana na sobotę Źródło zdjęcia: ECMWF/weathermodels.com

Upał w Polsce

Według prognoz Polska nie znajdzie się w zasięgu wspomnianej kopuły ciepła. Prognozy wskazują jednak na trzydniową falę upałów, która rozpocznie się w piątek. Jak przekazał Tomasz Wakszyński, najgorętszym dniem ma być sobota.

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- Najcieplej powinno być w rejonie, gdzie odnotowano aktualny historyczny rekord temperatury w czerwcu, czyli w województwie lubuskim - zaznaczył ekspert. 19 czerwca 2022 roku termometry w Słubicach pokazały 38,3 st. C, co wyrównało wartość odnotowaną 26 czerwca 2019 roku w Radzyniu.

Z wyliczeń amerykańskiego modelu GFS wynika, że w Słubicach możemy spodziewać się 34-35 st. C. Europejski model ECMWF potwierdza te wyliczenia.

- To, czy termometry pokażą 35 stopni, zależy od godziny rozpoczęcia się aktywności burzowej. Jeśli burze wystąpią późnym popołudniem lub wieczorem, taka temperatura jest jak najbardziej możliwa - wyjaśnił Wakszyński.

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