Prognoza Radar opadów. Deszcz przewędruje nad Polską. Jest ryzyko burz

Jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w godzinach popołudniowych od zachodu nad nasz kraj wejdzie strefa umiarkowanych opadów deszczu. W nocy z niedzieli na poniedziałek oraz kolejnej doby przejściowo może intensywnie padać.

Mapa opadów. Tu deszczu będzie najwięcej

W godzinach 16-18 opady dotrą do Zielonej Góry i Wrocławia. Opady będą początkowo umiarkowane, ale wystąpi ryzyko burzy z intensywnym deszczem. W kolejnych godzinach, między 20 i 22, opady dotrą do Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania oraz Krakowa. Intensywnie ma padać głównie na zachodzie, w województwach lubuskim i wielkopolskim, oraz częściowo w centrum, na Ziemi Łódzkiej i północnej części woj. śląskiego.

- Sumy opadów do poniedziałkowego wieczoru wyniosą średnio 10-20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie 30 l/mkw. - przekazał synoptyk. Jak dodał, najobfitsze opady spodziewane są w rejonie województwa lubuskiego, gdzie miejscami może spaść powyżej 40 l/mkw. W newralgicznych punktach niewykluczone będą lokalne zalania i podtopienia.

Wędrówkę strefy opadów nad Polską prezentuje poniższa animacja:

