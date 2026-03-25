Strefa opadów wkroczyła do Polski. Tak będzie wędrować

W środę przez Polskę przetoczy się strefa opadów
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. W środę przez część kraju przetoczy się chłodny front atmosferyczny związany z układem niskiego ciśnienia, przynosząc deszcz. Sprawdź na radarze, czy spodziewać się opadów.

Po dłuższym okresie pogodnej aury związanej z wpływem układów wysokiego ciśnienia czeka nas drastyczna zmiana. Polska dostanie się bowiem pod wpływ niżu Marlis znad Skandynawii, który przyniesie spory spadek temperatury oraz opady.

Deszcz w środę. Wędrówka frontu

Jak poinformował przed godziną 9 nasz synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w godzinach przedpołudniowych opadonośny front zaczął zbliżać się do zachodniej granicy. Deszcz zaczął być obserwowany na Pomorzu Zachodnim.

Jak będzie wyglądać wędrówka strefy opadów w kolejnych godzinach? Jak podaje nasz synoptyk, około godziny 12 ma ona dotrzeć do linii Koszalin - Gorzów Wielkopolski, a około godziny 18 znajdzie się na linii Elbląg - Kalisz - Wrocław. W Warszawie ma padać w nocy i nad ranem. W strefie frontowej spodziewane są opady rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy.

W środę przez Polskę przetoczy się strefa opadów
Radar opadów na żywo

W czwartek ma padać intensywniej

Opady związane z przechodzeniem frontu spodziewane są również w czwartek. Na wschodzie i częściowo w centrum ma spaść od 2 do 5 l/mkw. Znacznie intensywniej ma padać na południu, gdzie dobowa suma opadów może wynieść 15-30 l/mkw. W wyższych partiach gór front przyniesie z kolei 15-30 centymetrów śniegu.

Deszcz będzie padał intensywnie. Tutaj aura popsuje się najbardziej
Deszcz będzie padał intensywnie. Tutaj aura popsuje się najbardziej

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com

Czytaj także:
Silny wiatr
Dziś silniej powieje. Niebawem wrócą zimowe zagrożenia
Prognoza
Baza NASA na Księżycu
NASA zmienia plan w sprawie Księżyca
Nauka
chmury shutterstock_2644940895
Miejscami przyda się parasol
Prognoza
Akcja ratunkowa
Z trudem utrzymywał się na powierzchni. "Był bardzo zmarznięty, ciągle drżał"
Świat
Noc deszcz
Przed nami noc pełna kontrastów
Prognoza
Pożary lasów
Na to zagrożenie Europa wciąż nie jest przygotowana
Świat
Bocian - zdjęcie poglądowe
Słynny bocian powitał w gnieździe partnerkę
Polska
Kapibara wielka (Hydrochoerus hydrochaeris) - zdjęcie poglądowe
"To brutalna zbrodnia, która szokuje całe społeczeństwo"
Świat
Intensywny deszcz
Deszcz będzie padał intensywnie. Tutaj aura popsuje się najbardziej
Prognoza
Cyklon Narelle u wybrzeży Australii 19 marca
Uderzył już trzy razy, ma to zrobić po raz czwarty
Świat
Park Narodowy Skaftafell, Islandia
W tych krajach odetchniesz najlepszym powietrzem. Tylko trzy w Europie
Smog
Przy wybrzeżu północnych Niemiec utknął humbak
Utknął w wodach Bałtyku. Służby próbują go uratować
Świat
Skutki burzy Therese na Wyspach Kanaryjskich
Burza nęka wyspy od wielu dni. "Utknęliśmy"
Świat
Mieszkańcy północnego O'ahu sprzątają po powodzi
Północ sprząta po powodzi, południe zostało zalane
Świat
Smog
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
Smog
Silne trzęsienie ziemi w Tonga
Potężne trzęsienie ziemi nawiedziło Oceanię
Świat
Wiosna, pogoda
Miejscami będzie się chmurzyć, do 16 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Noc, mróz, przymrozek
Nocą ściśnie lekki mróz
Prognoza
23 1354 CNN SE-004MO_TX__PIECE_OF_METE-0001
"Zobaczyłam dziurę w suficie". Twierdzi, że do jej domu wpadł meteoryt
Świat
shutterstock_2641753187_1
Załamanie pogody tuż-tuż. Co nas czeka
Prognoza
Wielkanoc
Pogoda na Wielkanoc. W święta może rządzić śnieżne monstrum
Arleta Unton-Pyziołek
Aktor Jason Momoa
"Ostatnie tygodnie były ciężkie". Popularny aktor ewakuowany wraz z rodziną
Świat
Samochód porwany przez powódź niedaleko miasta Barka
Pustynne doliny wypełniła woda. Nie żyje pięć osób
Świat
Śmiercionośne powodzie w Nairobi
Leje od początku marca. Nie żyje co najmniej 81 osób
Świat
Wzburzone fale oceanu
Jeśli teraz nie zadziałamy, konsekwencje będziemy odczuwać tysiące lat
Nauka
Żółw morski
Żółwie noszą na sobie ślady zmian zachodzących w oceanach
Nauka
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
Rosyjski statek kosmiczny leci na ISS, ma awarię
Świat
Osuwisko na I-5 niedaleko Bellingham w Waszyngtonie
Osuwisko zamknęło autostradę. Spadła skała "większa niż autobus"
Świat
Zorza polarna w Dębkach (Pomorskie)
Światła północy zalśniły nad Polską. Zobacz zdjęcia
Polska
Przelotny deszcz
Lokalnie może przelotnie popadać
Prognoza
