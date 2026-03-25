Strefa opadów wkroczyła do Polski. Tak będzie wędrować

W środę przez Polskę przetoczy się strefa opadów Źródło: Ventusky.com

Po dłuższym okresie pogodnej aury związanej z wpływem układów wysokiego ciśnienia czeka nas drastyczna zmiana. Polska dostanie się bowiem pod wpływ niżu Marlis znad Skandynawii, który przyniesie spory spadek temperatury oraz opady.

Deszcz w środę. Wędrówka frontu

Jak poinformował przed godziną 9 nasz synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w godzinach przedpołudniowych opadonośny front zaczął zbliżać się do zachodniej granicy. Deszcz zaczął być obserwowany na Pomorzu Zachodnim.

Jak będzie wyglądać wędrówka strefy opadów w kolejnych godzinach? Jak podaje nasz synoptyk, około godziny 12 ma ona dotrzeć do linii Koszalin - Gorzów Wielkopolski, a około godziny 18 znajdzie się na linii Elbląg - Kalisz - Wrocław. W Warszawie ma padać w nocy i nad ranem. W strefie frontowej spodziewane są opady rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy.

W czwartek ma padać intensywniej

Opady związane z przechodzeniem frontu spodziewane są również w czwartek. Na wschodzie i częściowo w centrum ma spaść od 2 do 5 l/mkw. Znacznie intensywniej ma padać na południu, gdzie dobowa suma opadów może wynieść 15-30 l/mkw. W wyższych partiach gór front przyniesie z kolei 15-30 centymetrów śniegu.

Opracował Krzysztof Posytek