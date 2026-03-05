Logo TVN24
Prognoza

Pogoda. Dwucyfrowe wartości na termometrach w całym kraju. Jak ciepło będzie

|
Wiosna, las
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
W weekend w całej Polsce temperatura przekroczy 10 stopni Celsjusza, bardzo ciepły ma być także poniedziałek. Od wtorku aura zacznie się jednak nieco zmieniać.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W dalszym ciągu w Europie Środkowej utrzymuje się stabilny, pogodny wyż Jannis, którego centrum w piątek będzie nad Polską. Stanowi on trwałą blokadę typowej cyrkulacji strefowej, którą omijają ośrodki niżowe i aktywne strefy frontowe. Nad Polską zalega powietrze polarne, które przy licznych rozpogodzeniach do bezchmurnego nieba w ciągu dnia zapewni nam termiczną wiosnę.

W kolejnych dniach będzie stopniowo coraz cieplej, a najcieplej zapowiada się poniedziałek. Wtedy cyrkulacja powietrza będzie typowo południowa, dzięki czemu temperatury maksymalne w południowej części kraju wyniosą 16-17 stopni Celsjusza, a lokalnie w obszarach podgórskich, przy wsparciu efektu fenowego, jeszcze więcej. Od wtorku zaznaczy się stopniowy powrót do cyrkulacji strefowej, przez co może słabo, przelotnie padać.

Pogoda na piątek

W piątek o poranku możliwe są jeszcze zanikające mgły i towarzyszące im niskie chmury, które najdłużej utrzymywać się powinny w północno-wschodniej części Polski. Przeważająca część dnia będzie jednak słoneczna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7-9 st. C na północnym wschodzie, przez 11-12 st. C w centrum, do 13-15 st. C na zachodzie i południu kraju. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby.

Klatka kluczowa-270714
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pogodnie i słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-12 st. C na północnym wschodzie, przez 13-14 st. C w centrum, do 15-16 st. C na południowym zachodzie. Powieje słabo ze zmiennych kierunków.

Niedziela również ma być pogodna i słoneczna. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 11-13 st. C na północnym wschodzie do 14-15 st. C na pozostałym obszarze kraju. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Klatka kluczowa-270725
Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Bardzo ciepły początek tygodnia

Poniedziałek będzie pogodny i słoneczny. Temperatura osiągnie maksymalnie od 12-14 st. C na północnym wschodzie do 15-17 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje z kierunków południowych, przeważnie słabo i umiarkowanie, ale w rejonie górskim lokalnie wiatr będzie silny i porywisty.

Wtorek przyniesie ładną, dość pogodną aurę. Spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, przejściowo może słabo, przelotnie popadać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 11-12 st. C na północnym wschodzie do 14-15 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr z południowego zachodu i zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogodaprognozaprognoza pogody
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
