Pogoda. Dwucyfrowe wartości na termometrach w całym kraju. Jak ciepło będzie

W dalszym ciągu w Europie Środkowej utrzymuje się stabilny, pogodny wyż Jannis, którego centrum w piątek będzie nad Polską. Stanowi on trwałą blokadę typowej cyrkulacji strefowej, którą omijają ośrodki niżowe i aktywne strefy frontowe. Nad Polską zalega powietrze polarne, które przy licznych rozpogodzeniach do bezchmurnego nieba w ciągu dnia zapewni nam termiczną wiosnę.

W kolejnych dniach będzie stopniowo coraz cieplej, a najcieplej zapowiada się poniedziałek. Wtedy cyrkulacja powietrza będzie typowo południowa, dzięki czemu temperatury maksymalne w południowej części kraju wyniosą 16-17 stopni Celsjusza, a lokalnie w obszarach podgórskich, przy wsparciu efektu fenowego, jeszcze więcej. Od wtorku zaznaczy się stopniowy powrót do cyrkulacji strefowej, przez co może słabo, przelotnie padać.

Pogoda na piątek

W piątek o poranku możliwe są jeszcze zanikające mgły i towarzyszące im niskie chmury, które najdłużej utrzymywać się powinny w północno-wschodniej części Polski. Przeważająca część dnia będzie jednak słoneczna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7-9 st. C na północnym wschodzie, przez 11-12 st. C w centrum, do 13-15 st. C na zachodzie i południu kraju. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby.

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się pogodnie i słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-12 st. C na północnym wschodzie, przez 13-14 st. C w centrum, do 15-16 st. C na południowym zachodzie. Powieje słabo ze zmiennych kierunków.

Niedziela również ma być pogodna i słoneczna. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 11-13 st. C na północnym wschodzie do 14-15 st. C na pozostałym obszarze kraju. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Bardzo ciepły początek tygodnia

Poniedziałek będzie pogodny i słoneczny. Temperatura osiągnie maksymalnie od 12-14 st. C na północnym wschodzie do 15-17 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje z kierunków południowych, przeważnie słabo i umiarkowanie, ale w rejonie górskim lokalnie wiatr będzie silny i porywisty.

Wtorek przyniesie ładną, dość pogodną aurę. Spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, przejściowo może słabo, przelotnie popadać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 11-12 st. C na północnym wschodzie do 14-15 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr z południowego zachodu i zachodu będzie słaby i umiarkowany.