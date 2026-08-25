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Prognoza

Duża anomalia temperatury w pogodzie. Jak długo potrwa upał

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Anomalia temperatury w piątek wg modelu GFS
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Ventusky.com
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Końcówka ostatniego tygodnia wakacji zapowiada się gorąco, a jeden dzień - upalnie. W weekend czeka nas duże pogorszenie pogody - wrócą burze z ulewami.

W dalszym ciągu pozostajemy w obszarze wysokiego ciśnienia w zasięgu pogodnego wyżu Steffen z głównym centrum na północy Skandynawii. Jednocześnie od południowego zachodu zaznaczy się większe zachmurzenie, które przyniesie się ciepły front atmosferyczny związany z niżem Quiria z centrum w rejonie Bretanii.

W środę do godziny 9 mogą utrzymywać się silne zamglenia i mgły. Później będzie przeważnie pogodnie i słonecznie, bez opadów. Nieco więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie kraju, a na Suwalszczyźnie nie można wykluczyć bardzo słabego, przelotnego deszczu do jednego litra wody na metr kwadratowy. Zachmurzenie umiarkowane i duże utrzymywać się będzie na południu kraju, spodziewane są też opady słabego deszczu w rejonie górskim do 1-2 l/mkw.

Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na północnym wschodzie, przez 22-23 st. C w przeważającej części kraju, do 24 st. C na zachodzie. Nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr z kierunków wschodnich.

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Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

W czwartek, pod naporem niżu zbliżającego się do Wielkiej Brytanii, centrum wyżu znad Skandynawii przesuwać się będzie dalej nad Rosję. Cyrkulacja już wyraźnie zmieni się na cieplejszą, południowo-zachodnią. Tego dnia w całym kraju będzie pogodnie i słonecznie. Na południu i lokalnie na zachodzie kraju zrobi się gorąco 26-27 st. C. Termometry wskażą od 21 st. C na północnym wschodzie, przez 24 st. C w centrum, do 25-27 st. C na południu i zachodzie. Nadciągnie umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Duża anomalia temperatury

W piątek zbliżający się niż, którego centrum będzie nad Morzem Północnym, jeszcze gwałtowniej napędzać będzie południową cyrkulację do Polski. Na chwilę napłynie powietrze zwrotnikowe. Na południu i lokalnie w centrum będzie bardzo gorąco i upalnie 29-31 st. C. To, jak gorąco będzie tego dnia, pokazuje mapa anomalii powietrza według modelu GFS. Miejscami temperatura będzie wyższa o nawet 10-11 stopni niż zazwyczaj tego dnia. Przez większą część piątku nadal będzie słonecznie i pogodnie. Po południu od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać do dużego, a wieczorem możliwy jest przelotny deszcz. Na Pomorzu Zachodnim może wystąpić burza.

Termometry wskażą od 23 st. C na północnym wschodzie, przez 28 st. C w centrum, do 29-31 st. C na południu. Wiatr powieje z południa, będzie przeważnie umiarkowany, na południu dość silny, a w Sudetach silny, jego prędkość wyniesie 60-70 kilometrów na godzinę.

Anomalia temperatury w piątek wg modelu GFS
Anomalia temperatury w piątek wg modelu GFS
Źródło zdjęcia: Ventusky.com

Załamanie pogody

W sobotę z zachodu na wschód kraju przemieszczał się będzie chłodny front atmosferyczny z opadami deszczu i burzami, które mogą przybierać gwałtowny charakter z ulewnym deszczem i gradem, szybko wypychając gorące powietrze poza Polskę. Tego dnia w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę ulokuje się strefa frontowa z opadami deszczu i burzami. Może spaść od 10 do 20 l/mkw., a lokalnie więcej. Na Podkarpaciu początek dnia okaże się pogodny, po południu możliwa jest burza. Na północnym zachodzie zaś zachmurzenie okaże się umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 19-21 st. C na północnym wschodzie i w centrum, przez 23 st. C na zachodzie, do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni, szybko skręcający na zachodni, dość silny, przy burzy - silny.

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Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

W niedzielę towarzyszyć nam będzie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-7 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 21 st. C na północnym wschodzie, przez 22-24 st. C w przeważającej części kraju, do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogoda
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
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