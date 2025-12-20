Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie. Tu święta mogą być białe

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

W nocy pogoda w południowej i wschodniej Polsce kształtowana będzie przez płytką zatokę niżu znad północno-zachodniej Rosji. Towarzyszyć jej ma strefa słabo aktywnego, pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, z którym związane będą słabe opady deszczu i mżawki. Po przejściu frontu nad Polską rozbuduje się układ wysokiego ciśnienia, który przyczyni się do powstania licznych mgieł: początkowo na zachodzie, a o poranku również na południu i lokalnie w centrum kraju.

W ciągu dnia pochmurna aura dominować ma w całej Polsce, acz w północnych regionach mogą występować niewielkie przejaśnienia. Mieszkańcy północnej Polski odczują także napływ nieco chłodniejszego powietrza, a widzialność w tym rejonie okaże się lepsza niż w pozostałych częściach kraju.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Przed świętami pochmurno i mgliście

W niedzielę niebo będzie zachmurzone nad większością Polski. W południowych regionach mogą snuć się mgły, a na Podkarpaciu niewykluczone będą poranne, słabe opady mżawki poniżej pół litra na metr kwadratowy. Na Pomorzu mogą występować niewielkie przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 4 st. C w centralnej Polsce, do 5-6 st. C w regionach zachodnich. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby.

W kolejnych dniach Polska pozostanie pod dominującym wpływem rozległego, skandynawskiego wyżu. W poniedziałek znajdziemy się w masie ciepłej i łagodnej, co skutkować będzie ponurą aurą, natomiast od wtorku zaznaczy się napływ chłodniejszego i suchszego powietrza z północy Europy. Z każdym dniem rozpogodzeń będzie więcej, a ich strefa postępować będzie od północy w głąb kraju.

Poniedziałek w całym kraju zapowiada się pochmurno, ale bez opadów. W południowej Polsce w dalszym ciągu mogą występować zamglenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 st. C na wschodzie i lokalnie w centrum, do 4-5 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków wschodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr.

We wtorek aura w Polsce będzie raczej pochmurna - rozpogodzenia pojawią się jedynie w północnych i centralnych częściach kraju. Na północnym wschodzie mogą występować słabe opady śniegu do dwóch centymetrów. Termometry wskażą od 1 st. C na północnym wschodzie do 3 st. C na południu i zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, północno-wschodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na Wigilię. Czy spadnie śnieg?

W Wigilię na południu i w centrum kraju jeszcze zaznaczy się przewaga dużego i całkowitego zachmurzenia, z szansą na słabe opady śniegu w rejonie Podkarpacia. Na północy miejscami będzie już pogodnie. Na termometrach zobaczymy od -4/-2 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1/1 st. C w centrum kraju, do 1-3 st. C na zachodzie. Powieje północno-wschodni, umiarkowany wiatr.

Pogoda na Boże Narodzenie. Mroźne poranki

Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia przywita nas mroźnym porankiem, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie temperatura może spaść poniżej -10 st. C. Dzień zapowiada się jednak pogodnie, miejscami słonecznie, bez opadów. Temperatura wyniesie maksymalnie od -6/-4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -4/-2 st. C w regionach centralnych, do -1/1 st. C na południu i zachodzie. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Nad ranem w drugi dzień świąt również przywita nas mróz, a lokalnie termometry pokażą zaledwie -10, lokalnie -12 stopni. Dzień natomiast zapowiada się pogodnie, zwłaszcza na południu i zachodzie. Nie powinno padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od -4/-2 st. C na południu Polski do -2/0 st. C na północy. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.