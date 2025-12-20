Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie. Tu święta mogą być białe

|
Lekki śnieg, Boże Narodzenie, białe święta, Wigilia
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda na święta Bożego Narodzenia. Początek przyszłego tygodnia pozostanie pochmurny i mglisty, jednak tuż przed świętami czeka nas zmiana. W Wigilię i w kolejnych dniach chwyci mróz. Pojawi się szansa na śnieg.

W nocy pogoda w południowej i wschodniej Polsce kształtowana będzie przez płytką zatokę niżu znad północno-zachodniej Rosji. Towarzyszyć jej ma strefa słabo aktywnego, pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, z którym związane będą słabe opady deszczu i mżawki. Po przejściu frontu nad Polską rozbuduje się układ wysokiego ciśnienia, który przyczyni się do powstania licznych mgieł: początkowo na zachodzie, a o poranku również na południu i lokalnie w centrum kraju.

W ciągu dnia pochmurna aura dominować ma w całej Polsce, acz w północnych regionach mogą występować niewielkie przejaśnienia. Mieszkańcy północnej Polski odczują także napływ nieco chłodniejszego powietrza, a widzialność w tym rejonie okaże się lepsza niż w pozostałych częściach kraju.

Klatka kluczowa-111840
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Przed świętami pochmurno i mgliście

W niedzielę niebo będzie zachmurzone nad większością Polski. W południowych regionach mogą snuć się mgły, a na Podkarpaciu niewykluczone będą poranne, słabe opady mżawki poniżej pół litra na metr kwadratowy. Na Pomorzu mogą występować niewielkie przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 4 st. C w centralnej Polsce, do 5-6 st. C w regionach zachodnich. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby.

W kolejnych dniach Polska pozostanie pod dominującym wpływem rozległego, skandynawskiego wyżu. W poniedziałek znajdziemy się w masie ciepłej i łagodnej, co skutkować będzie ponurą aurą, natomiast od wtorku zaznaczy się napływ chłodniejszego i suchszego powietrza z północy Europy. Z każdym dniem rozpogodzeń będzie więcej, a ich strefa postępować będzie od północy w głąb kraju.

Poniedziałek w całym kraju zapowiada się pochmurno, ale bez opadów. W południowej Polsce w dalszym ciągu mogą występować zamglenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 st. C na wschodzie i lokalnie w centrum, do 4-5 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków wschodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr.

We wtorek aura w Polsce będzie raczej pochmurna - rozpogodzenia pojawią się jedynie w północnych i centralnych częściach kraju. Na północnym wschodzie mogą występować słabe opady śniegu do dwóch centymetrów. Termometry wskażą od 1 st. C na północnym wschodzie do 3 st. C na południu i zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, północno-wschodni.

Klatka kluczowa-111855
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na Wigilię. Czy spadnie śnieg?

W Wigilię na południu i w centrum kraju jeszcze zaznaczy się przewaga dużego i całkowitego zachmurzenia, z szansą na słabe opady śniegu w rejonie Podkarpacia. Na północy miejscami będzie już pogodnie. Na termometrach zobaczymy od -4/-2 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1/1 st. C w centrum kraju, do 1-3 st. C na zachodzie. Powieje północno-wschodni, umiarkowany wiatr.

Pogoda na Boże Narodzenie. Mroźne poranki

Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia przywita nas mroźnym porankiem, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie temperatura może spaść poniżej -10 st. C. Dzień zapowiada się jednak pogodnie, miejscami słonecznie, bez opadów. Temperatura wyniesie maksymalnie od -6/-4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -4/-2 st. C w regionach centralnych, do -1/1 st. C na południu i zachodzie. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Nad ranem w drugi dzień świąt również przywita nas mróz, a lokalnie termometry pokażą zaledwie -10, lokalnie -12 stopni. Dzień natomiast zapowiada się pogodnie, zwłaszcza na południu i zachodzie. Nie powinno padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od -4/-2 st. C na południu Polski do -2/0 st. C na północy. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
WigiliaBoże NarodzeniepogodaŚniegprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Silny wiatr w Pensylwanii powalił drzewo na auto
Drzewo runęło na jadące auto, w środku były dwie osoby
Świat
Szop wpadł przez sufit hotelowej restauracji
Szop wpadł przez sufit i ugryzł gościa hotelu
Świat
Niedźwiedzica polarna adoptowała młode
Niezwykłe zachowanie niedźwiedzicy. "Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje"
Świat
Pociąg w Indiach zderzył się ze stadem słoni
Pociąg zderzył się ze stadem słoni
Świat
Osuwisko w Oregonie
Zalane auta, osuwiska, zawalone domy. "To najgorsza rzecz, jaka spotkała mnie w życiu"
Świat
Mgły
Tu wciąż zalega gęsta mgła. IMGW ostrzega
Prognoza
Mgła, duża wilgotność, pochmurno
Dużo chmur i wysoka wilgotność
Prognoza
Puma
Nietypowy gość w restauracji. Nagranie
Ciekawostki
Prognoza dotycząca wiejącego wiatru w stanach Kolorado i Wyoming
Ostrzeżenia przed pożarami dla kilkuset tysięcy osób
Świat
Zimna noc, mróz
Noc pochmurna z mrozem
Prognoza
Turystka z Niemiec zginęła
Turystka z Niemiec robiła zdjęcia. Zginęła
Świat
Powódź w Boliwii
"Straciłam kuchnię, którą dostałam od syna na urodziny"
Świat
Pochmurno, zimno, grudzień, mróz
Zmiana w pogodzie będzie następować powoli
Prognoza
shutterstock_2276896629_1
"Śmiercionośny wirus" po raz pierwszy wykryty w oddechu wielorybów
Nauka
Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii
Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. "Myślałem, że coś spadło na dom"
Świat
Droga w śniegu
Najkrótszy dzień w roku już niedługo
Ciekawostki
Fort Vindolanda w Wielkiej Brytanii
Rzymscy legioniści w Brytanii walczyli z pasożytami jelitowymi
Nauka
Mgła na lotnisku w Krakowie
Utrudnienia na krakowskim lotnisku. Przekierowane samoloty
Polska
sarajewo smog shutterstock_1270016065
Odwołane loty w europejskiej stolicy. Wszystko przez smog
Smog
Kometa 3I/ATLAS uchwycona przez obserwatorium Gemini North na Hawajach, 26.11.2025
Kometa 3I/ATLAS. Międzygwiezdny gość zbliżył się do Ziemi
Nauka
Zima, gęsta mgła
IMGW ostrzega. Trudne warunki od rana
Prognoza
Pogodnie, słońce, wyprawa po choinkę w grudniu, brak śniegu
Dziś aura podzieli Polskę
Prognoza
Czerwona Plaża w Iranie
"Krwista" woda pojawiła się przy plaży
Świat
Komar
"Tak wyglądają nasze poranki: porównujemy, kto wstał, a kto nie mógł"
Świat
Mgła, noc
Noc z mrozem i niską widzialnością
Prognoza
Chłodno, pochmurno, mgła, brak śniegu
Coraz zimniej. Co nas czeka przed świętami Bożego Narodzenia
Prognoza
Akcja ratunkowa na środku zamarzniętego stawu Glendale Heights
Samochód wpadł do zamarzniętego stawu
Świat
Silny spływ zimna pod koniec grudnia dociera do Londynu, Paryża i Rzymu
Pogoda na święta i Nowy Rok. W atmosferze rozgrywa się szekspirowski dramat
Arleta Unton-Pyziołek
Zmiany klimatu postępują
2026 rok może wpisać się w ten ponury trend
Świat
Superkilonowa - wizja artystyczna
Ten wybuch może być pierwszą zaobserwowaną superkilonową
Nauka
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom