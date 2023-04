Pogoda na majówkę 2023. Najnowsza prognoza

Pogoda na majówkę 2023. Z najnowszej prognozy pogody wynika, że podczas długiego weekendu nie będziemy cieszyć się dużą ilością słońca. Najwięcej deszczu spadnie we wtorek i środę, mogą również wystąpić burze z gradem. Termometry będą wskazywać po kilkanaście stopni Celsjusza, jednego dnia w części kraju temperatura osiągnie 20 stopni Celsjusza.

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w sobotę, pierwszego dnia długiego weekendu, niż znad Morza Norweskiego wepchnie nad Polskę front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu. Zjawiska wystąpią w umiarkowanie ciepłej masie polarnej, co oznacza pogodę typowo kwietniową, z wiosennymi burzami. Przez dwa kolejne dni, niedzielę i poniedziałek, Polskę będzie obejmować klin wyżowy, niosąc rozpogodzenia i zanik opadów.

Jak zaznacza synoptyk, w naszym kierunku znad południowej Europy ma rozszerzać się jednak wir niżowy. Podczas majówki ma wepchnąć w nasz rejon kontynentu porcję umiarkowanie ciepłego, ale bardzo wilgotnego powietrza, co oznacza nową dostawę opadów deszczu i burz, jednak w granicach wiosennej normy. W normie utrzymać się ma również temperatura, wzrastając maksymalnie do 20 stopni Celsjusza. Według najnowszych analiz cyrkulacji atmosferycznej pierwsza dekada maja ma być stosunkowo chłodna - podsumowuje Unton-Pyziołek.

W sobotę 29.04 zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się przelotne opady deszczu rzędu 5-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie zachodni i południowy, słaby i umiarkowany, podczas burz silny.

Niedziela 30.04 na przeważającym obszarze Polski upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami. W południowo-wschodnich regionach okresami będą pojawiać się opady deszczu do 5-10 l/mkw., możliwe są również burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na południowym wschodzie. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w trakcie burz silny wiatr.

Prognozowana temperatura na majówkę Ventusky

Poniedziałek 1.05 zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na południowym zachodzie kraju pojawią się opady deszczu do 10-20 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 15 st. C na Pomorzu, przez 17 st. C w centrum, do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków wschodnich będzie wiać słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.

Na wtorek 2.05 prognozowana jest pochmurna aura z postępującymi od południowego zachodu w głąb kraju opadami deszczu do 10-20 l/mkw. Na wschodzie, południowym wschodzie i w centrum kraju mogą wystąpić burze z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, tylko podczas burz okaże się silny.

W środę 3.05 będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Pojawią się też przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Śląsku, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni i zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Prognozowane opady na majówkę Ventusky

Prognozowane porywy wiatru na majówkę Ventusky

