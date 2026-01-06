Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie dość pogodnie i pojawią się zamglenia. Nad ranem lokalnie wystąpią marznące mgły, ograniczające widzialność do 400-600 metrów. Jedynie na południowym wschodzie kraju będzie pochmurno z umiarkowanymi, przejściowo intensywnymi opadami śniegu. Spadnie do 5-10 centymetrów śniegu, a lokalnie na Podkarpaciu - do 20 cm. Temperatura minimalna wyniesie od -10/-7 stopni Celsjusza na południu i zachodzie, przez -14/-12 st. C w centrum, do -18/-16 st. C lokalnie na Warmii, Mazurach, Podlasiu i północnym Mazowszu. Wiał będzie wiatr słaby, zmienny.

Pogoda na noc

Pogoda na jutro - środa, 7.01.

Środa przyniesie na przeważającym obszarze kraju umiarkowane, miejscami duże zachmurzenie. Jedynie na południowym wschodzie będzie pochmurno i tam pojawią się słabe i umiarkowane opady śniegu. Spadnie do 2-5 cm białego puchu, a lokalnie na Podkarpaciu - do 10 cm. Termometry wskażą maksymalnie od -10/-8 st. C na północnym wschodzie do -4/-2 st. C na południu i zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany zmienny wiatr.

Pogoda na środę

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza będzie wysoka i wyniesie 70-80 procent w centrum i na północy, natomiast w południowo-wschodniej części kraju - nawet 95 procent. Warunki biometeo będą niekorzystne na wschodzie, w centrum i na południu kraju, w pozostałych regionach - neutralne.

Warunki biometeo w środę

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna, pojawią się zamglenia. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -14/-12 st. C. Powieje wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

W środę w Warszawie będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Nad ranem wystąpią silne zamglenia i możliwe są mgły. Opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -10/-8 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy aura w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie dość pogodna, przejściowo może pojawić się słaby, przelotny opad śniegu. Na termometrach zobaczymy co najmniej -9/-7 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1015 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna wyniesie -5/-4 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie dość pogodna, opady nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy co najmniej -11/-8 st. C. Powieje wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna nie przekroczy -5/-4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie dość pogodna, a opady nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy co najmniej -10/-7 st. C. Wiał będzie wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Opady nie są prognozowane. Temperatura maksymalna wyniesie -4/-3 st. C. Powieje wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy co najmniej -7/-6 st. C. Powieje wiatr słaby, północno-zachodni i północny. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa w Krakowie będzie pochmurna. Okresami pojawią się słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -5/-4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 988 hPa i będzie spadać.

