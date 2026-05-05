Pogoda na jutro - środa, 6.05. Nocą będzie padać i się błyskać

Pogoda na jutro, czyli na środę, 6.05. Noc przyniesie opady deszczu, a miejscami także i burze. W dzień również będzie padać. Powieje słaby i umiarkowany, chwilami silny wiatr.

Noc na zachodzie, północy i częściowo w centrum kraju przyniesie duże i przejściowo całkowite zachmurzenie z opadami deszczu. Na północnym wschodzie spadnie do 5-10 litrów na metr kwadratowy, a na zachodzie - do 10-20 l/mkw. Burze spodziewane są tylko na początku nocy, potem szybko zanikną.

Temperatura minimalna wyniesie od 7-9 stopni Celsjusza na północy, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 13-14 st. C na południowym wschodzie. Wiatr południowo-zachodni skręcający na północy kraju na północno-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany, chwilami silny.

Środa przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami w północnej części kraju, gdzie prognozowane są też przeważnie ciągłe opady deszczu o natężeniu 10-20 l/mkw. Najwyższe sumy mają zostać odnotowane na Pomorzu. Poza tym w przeważającej części Polski wystąpi zachmurzenie od umiarkowanego do dużego, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, które mogą pojawić się po południu. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich dopisze pogodna aura.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-12 st. C na Pomorzu, przez 24-25 st. C w regionach centralnych, do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr w centrum i na południu będzie wiał z kierunków południowych, umiarkowany do dość silnego. Na północnym zachodzie i północy okaże się skręcający na północno-wschodni, od słabego do umiarkowanego. W burzach mocno powieje.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 40 do 90 procent. Na północy kraju będzie chłodno, na południu - ciepło, zaś mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeo na północy Polski będą niekorzystne, w pasie centralnym i na południu - neutralne, a na krańcach południowo-wschodnich - korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi umiarkowane zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, od umiarkowanego do słabego. Ciśnienie o północy osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w środę zachmurzenie od umiarkowanego do dużego. Poza tym możliwy jest przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr będzie wiał przeważnie z południowego zachodu, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe wzrośnie do 991 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Na początku i pod koniec nocy pojawią się słabe, jednostajne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 7 st. C. Wiatr północno-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zapowiada się pochmurnie z ciągłymi opadami deszczu. Słupki rtęci pokażą 10 st. C. Wiatr północno-wschodni, będzie od umiarkowanego do okresowo dość silnego. Ciśnienie w południe sięgnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Powieje północno-wschodni wiatr, od umiarkowanego do słabego. Ciśnienie o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środa w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Wiatr północno-wschodni, następnie zmienny do zachodniego w drugiej części dnia, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe sięgnie 992 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zachmurzenie będzie początkowo małe i umiarkowanego, wzrastające później do dużego i całkowitego z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Termometry wskażą 12 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków zmiennych, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na środę we Wrocławiu prognozuje się zachmurzenie od umiarkowanego do dużego. Poza tym przelotnie popada deszcz, wieczorem możliwa jest burza. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Wiatr przeważnie południowo-zachodni, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe osiągnie 989 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie zachmurzenie będzie umiarkowane. Termometry wskażą 13 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, od umiarkowanego do słabego. Ciśnienie o północy osiągnie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie zachmurzenie będzie od umiarkowanego do dużego, możliwy jest też przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy 25 st. C. Powieje przeważnie południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe sięgnie 991 hPa.

