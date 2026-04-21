Prognoza Pogoda na jutro - środa, 22.04. Nocą chwyci lekki mróz Arleta Unton-Pyziołek

W większości kraju szykuje się pogodna noc - więcej chmur pojawi się tylko na południu. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza miejscami na Pomorzu, Kujawach, Podlasiu, Lubelszczyźnie i Śląsku, przez -1/0 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - środa, 22.04

Środa rozpocznie się słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie jednak wzrośnie, zwłaszcza w centrum i na południu kraju, a pod wieczór więcej chmur pojawi się także na północy. Na termometrach pokaże się maksymalnie od 13 st. C na Podkarpaciu i Wyżynie Śląskiej, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 17-18 st. C w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr z północnego zachodu. Na zachodzie i północy porywy osiągną do 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

W większości kraju wilgotność powietrza nie przekroczy 50 procent - nieco więcej wyniesie jedynie na Wybrzeżu. Na wschodzie, południu i częściowo w centrum odczujemy chłód, a w reszcie kraju - komfort termiczny. Pogoda korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do 0-1 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 16 st. C. Powieje umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie. Temperatura nie przekroczy 0-1 st. C. Wiatr z północnego wschodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 1023 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Początkowo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi małe zachmurzenie, które pod wieczór wzrośnie do umiarkowanego. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 1019 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu pogodną aurę. Temperatura obniży się do -1 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę mieszkańców Poznania czeka małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Powieje umiarkowanie i dość silnie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 1011 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc będzie pogodna. Temperatura spadnie do 0 st. C. Wiatr z północnego wschodu okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 16 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie spodziewana jest pogodna aura. Temperatura nie przekroczy 0 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie pozostanie bez większych zmian, o północy wyniesie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Powieje umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 993 hPa.

