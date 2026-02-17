Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - środa, 18.02. Nocą wszędzie może padać

|
shutterstock_2725493325_1
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na środę, 18.02. Noc przyniesie pochmurną aurę. W całym kraju wystąpią opady śniegu. W większości kraju na termometrach zobaczymy ujemne wartości. Dzień również zapowiada się pochmurnie.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

W nocy spodziewane jest zachmurzenie całkowite lub duże, a przejaśnienia możliwe są głównie na zachodzie kraju. Wszędzie można spodziewać się niewielkich, przelotnych opadów śniegu. Ich suma wyniesie 1-3 centymetry. Temperatura minimalna wyniesie od -11 stopni Celsjusza w Suwałkach do -2 st. C we Wrocławiu. Wiał będzie wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie powoli rosnąć.

Klatka kluczowa-234534
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 18.02

Środa przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami, a na zachodzie kraju także z lokalnymi rozpogodzeniami. Przelotne, niewielkie opady śniegu możliwe są wszędzie z wyjątkiem północno-zachodniej części kraju. Ich suma wyniesie 1-3 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 st. C w Suwałkach do 3 st. C we Wrocławiu. Wiał będzie wiatr słaby lub umiarkowany, najpierw powieje z różnych kierunków, a następnie z północnego zachodu.

Klatka kluczowa-234514
Pogoda na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność we wschodniej i południowej części kraju wyniesie 80-90 procent, natomiast na północnym zachodzie poniżej 70 procent. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne.

Klatka kluczowa-234548
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Ciśnienie wyniesie o północy 999 hektopaskali i powoli będzie rosło. Powieje wiatr słaby ze zmiennych kierunków. 

Pogoda na jutro - Warszawa

Na środę dla stolicy prognozowana jest pochmurna aura ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe dojdzie do 999 hPa. Odczuwalny będzie wiatr słaby lub umiarkowany wiejący z różnych kierunków.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi zachmurzenie duże z przejaśnieniami, któremu towarzyszyć będą przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -8 st. C. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, o północy dojdzie do 1000 hPa. Powieje wiatr słaby ze zmiennych kierunków.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa przyniesie mieszkańcom Trójmiasta pochmurną aurę z dużymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1 st. C. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe dojdzie do 1012 hPa. Powieje wiatr słaby lub umiarkowany z północnego zachodu.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu prognozowane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -4 st. C. Wiał będzie wiatr słaby, wiejący ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, o północy dojdzie do 998 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane lub duże, natomiast opady nie wystąpią. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1000 hPa. Wiał będzie wiatr słaby lub umiarkowany z północnego zachodu.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie duże z przejaśnieniami, któremu towarzyszyć będą przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -2 st. C. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, o północy dojdzie do 996 hPa. Odczuwalny będzie wiatr słaby, wiejący ze zmiennych kierunków.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami, któremu będą towarzyszyć przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -2 st. C. Ciśnienie będzie powoli rosło, w południe dojdzie do 998 hPa. Wiał będzie wiatr słaby lub umiarkowany z północnego zachodu.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie aura będzie pochmurna z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Ciśnienie będzie powoli rosło, o północy dojdzie do 985 hPa. Wiał będzie wiatr słaby i zmienny.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę aura w Krakowie będzie pochmurna. Wystąpią tam również przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa i będzie rosło. Wiał będzie wiatr słaby lub umiarkowany z różnych kierunków.

Klatka kluczowa-234565
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Zimaprognozapogoda
Tomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
