Pogoda na noc

Noc będzie pochmurna. Na krańcach zachodnich Polski na ogół padać nie będzie. Poza tym miejscami pojawią się słabe opady śniegu, którego spadnie do 1 centymetra. Na południu i w centrum kraju wystąpią również opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem marznącym. Na termometrach zobaczymy co najmniej -12/-10 stopni Celsjusza na Podlasiu, -6/-5 st. C w centrum kraju i -4/-3 st. C na południu. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach z prędkością do 50 kilometrów na godzinę, obniżający mocno odczucie temperatury.

Pogoda na jutro - sobota, 24.01

Sobota będzie pochmurna. Okresami spadnie do 1-2 centymetrów śniegu. Na południu i w centrum kraju będzie on przechodził w śnieg z deszczem marznącym i deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od -8/-6 st. C na Podlasiu i Warmii, przez -3/-2 st. C w centrum kraju, do 0-1 st. C na południu. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach z prędkością do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo w sobotę

W całym kraju wilgotność powietrza będzie na dość wysokim poziomie. Najwyższa będzie na wschodzie, południowym wschodzie i częściowo w centrum kraju, gdzie wyniesie ponad 90 procent. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi zachmurzenie duże, okresami spadnie słaby śnieg. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -6 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota w Warszawie będzie pochmurna. Okresami wystąpią słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -3 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Trójmieście wystąpi zachmurzenie duże. Okresami spadnie słaby śnieg. Temperatura minimalna wyniesie -8 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie aura będzie pochmurna. Okresami wystąpią słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -5 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie będzie wahać się, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi zachmurzenie duże, któremu towarzyszyć będą słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy co najmniej -4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 998 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu będzie pochmurna, okresami spadnie słaby śnieg. Temperatura maksymalna nie przekroczy -2 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie wahać się, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu pojawi się zachmurzenie duże. Na termometrach zobaczymy co najmniej -3 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 993 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę aura we Wrocławiu będzie pochmurna, okresami pojawią się słabe opady śniegu z deszczem marznącym. Temperatura maksymalna nie przekroczy 0 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie wahać się, w południe wyniesie 993 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocna aura przyniesie mieszkańcom Krakowa zachmurzenie duże i okresami słabe opady śniegu z deszczem marznącym. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko rosło, o północy dojdzie do 981 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota w Krakowie będzie pochmurna, okresami popada deszcz marznący. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Wiał będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się waha, w południe wyniesie 980 hPa.

