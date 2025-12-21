Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - poniedziałek 22.12. Lokalnie wciąż mają snuć się mgły

|
Mgła w Kielcach
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 22.12. Noc w całym kraju będzie pochmurna, na południu także mglista. Miejscami może lekko szczypnąć mróz. Dzień również zapowiada się ponuro.

W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno. Na południu Polski wystąpią silne zamglenia i mgły, ograniczające widzialność do 200-400 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza lokalnie w centrum do 3 st. C na południu. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Klatka kluczowa-113699
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek 22.12

W poniedziałek zapanuje pochmurna aura z zamgleniami na południu kraju. Nie powinno jednak padać. Termometry wskażą od 1 st. C na wschodzie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków wschodnich będzie słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-113673
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 70-80 procent w pasie centralnym do 90 procent na południu. Odczujemy głównie komfort termiczny, jedynie w południowej Polsce będzie nam chłodno. Biomet okaże się neutralny.

Klatka kluczowa-113711
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie zapanuje pochmurna aura bez opadów. Na termometrach zobaczymy minimalnie 1 st. C. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr. Barometry pokażą o północy 1008 hPa, a ciśnienie ma być stabilne.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurny poniedziałek z przejaśnieniami prognozowany jest w Warszawie. Termometry wskażą maksymalnie 2 st. C. Wiatr okaże się zmienny i słaby. W południe ciśnienie wyniesie 1008 hPa i ma rosnąć.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurna, ale nie powinno padać. Temperatura nie przekroczy 2 st. C. Wiatr z zachodu okaże się słaby. Ciśnienie będzie stabilne, na barometrach o północy zobaczymy 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie poniedziałek upłynie pod znakiem chmur z lokalnymi rozpogodzeniami i przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr. Barometry w południe pokażą 1022 hPa, a ciśnienie będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc zapowiada się pochmurno. Termometry wskażą minimalnie 0 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. O północy ciśnienie osiągnie 1010 hPa i ma być stabilne.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurny poniedziałek bez opadów. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe na barometrach zobaczymy 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy niebo nad Wrocławiem będzie pochmurne. Lokalnie wystąpią silne zamglenia i mgły, jednak nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy 3 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Barometry o północy wskażą 1004 hPa, ciśnienie ma być stabilne.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek przyniesie we Wrocławiu pochmurną aurę. Nie powinno padać. Termometry wskażą do 5 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. W południe ciśnienie osiągnie 1004 hPa i ma rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie spodziewana jest pochmurna noc z silnymi zamgleniami, lokalnie mgłami, ale bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie będzie stabilne, o północy zobaczymy na barometrach 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurna aura zawita w poniedziałek do Krakowa. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Wiatr okaże się wschodni, słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 993 hPa, a ciśnienie ma rosnąć.

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marian/ Kontakt24

pogodaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
