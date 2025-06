W nocy ze środy na czwartek w niemal całym kraju spodziewamy się zachmurzenia kłębiastego - zarówno małego, jak i umiarkowanego. Na wschodnich krańcach Polski wystąpią przelotne opady deszczu. Minimalna temperatura wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Kujawach i Wyżynie Śląskiej, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Zawieje wiatr północno-zachodni. Będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie zawieje silniej.

Pogoda na jutro - czwartek, 12.06

Czwartek będzie pogodny. Maksymalna temperatura wyniesie od 16 st. C. na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centralnej części, do 22-23 st. C na południowym zachodzie. Zawieje wiatr północny, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny.