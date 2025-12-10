Pogoda na jutro - czwartek, 11.12. W wielu miejscach popada

Prognoza na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno i spadnie słaby deszcz, którego suma wyniesie 2-5 litrów na metr kwadratowy. Opady deszczu nie wystąpią jedynie na południu i wschodzie kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 2-4 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju do 8-9 st. C na północnym zachodzie. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Prognoza na noc

Pogoda na jutro - czwartek, 11.12

Na przeważającym obszarze kraju prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie z rozpogodzeniami. Nad ranem na południu i wschodzie, pod koniec dnia również na północy, spadnie 1-3 l/mkw. słabego deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8-9 st. C na wschodzie do 10-11 st. C na zachodzie. Wiał będzie watr zachodni, umiarkowany, na Wybrzeżu w porywach dość silny - jego prędkość wyniesie tam do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na czwartek

Warunki biometeo

Na południowym wschodzie kraju wilgotność wyniesie powyżej 90 procent. We wschodniej, południowo- i północno-wschodniej oraz północno-zachodniej części kraju warunki biometeo będą niekorzystne. W pozostałych miejscach - neutralne.

Warunki biometeo w czwartek

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie, którym będą towarzyszyć słabe opady deszczu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 8-9 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, o północy dojdzie do 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek w Warszawie będzie pochmurny z rozpogodzeniami. Nad ranem wystąpią słabe, zanikające opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 9-10 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1007 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie pochmurne, nad ranem spadnie słaby deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 8-9 st. C. Wiał będzie wiatr umiarkowany, zachodni. Ciśnienie będzie powoli wzrastać, o północy dojdzie do 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, sopot

W czwartek w Gdańsku, Gdyni oraz Sopocie będzie pochmurno z rozpogodzeniami i słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 8-9 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 8-9 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, zachodni. Ciśnienie będzie powoli wzrastać, o północy dojdzie do 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu będzie pochmurny z rozpogodzeniami. Opady deszczu nie wystąpią. Temperatura maksymalna wyniesie 9-10 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, w porywach dość silny. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno i spadnie słaby deszcz. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 7-8 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i zachodni. Ciśnienie będzie powoli wzrastać, o północy dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Opady deszczu nie wystąpią. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10-11 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, zachodni. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi duże zachmurzenie. Opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 3-4 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie będzie powoli wzrastać, o północy dojdzie do 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie będzie pochmurno z rozpogodzeniami oraz słabymi opadami deszczu nad ranem. Temperatura maksymalna nie przekroczy 8-9 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe dojdzie do 996 hPa.

Warunki drogowe w nocy