Pogoda na dziś - wtorek, 29.04. Termometry pokażą nawet 22 stopnie Celsjusza

Dziś niemal w całej Polsce będzie pogodnie i ciepło. Na północy kraju oraz w drugiej części dnia częściowo w centrum kraju wystąpi duże zachmurzenie. W rejonie Suwałk mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 15-16 st. C na północnym-wschodzie, do 20-22 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie umiarkowany, na północy i wschodzie dość silny, porywisty (porywy maksymalnie o prędkości 40-50 km/h), północno-zachodni.