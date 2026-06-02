Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - wtorek 02.06. W części kraju może zagrzmieć

|
Chmury burzowe
Prognoza pogody na wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Lukas Jonaitis/Shutterstock
Pogoda na dziś, czyli na wtorek, 02.06. W ciągu dnia w większości kraju dominować będzie pogodna aura. Padać może jedynie na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Lokalnie mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 do 26 stopni Celsjusza.

We wtorek rano lokalnie pojawią się zamgleniami, które ograniczą widzialność do 100-1000 metrów. Później na niebie dominować będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami będzie ono duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy, a na Podlasiu i Lubelszczyźnie - z burzami i deszczem do 20 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 22 st. C na Kaszubach i krańcach wschodnich, przez 24 st. C w centralnej Polsce, do 26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubskiej. Wiatr okaże się południowy, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Klatka kluczowa-470300
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od poniżej 50 procent na południowym zachodzie do ponad 70 procent na wschodzie. W zachodniej Polsce odczujemy ciepło, w wschodniej - komfort termiczny. Warunki biometeo będą neutralne na zachodzie i niekorzystne na wschodzie Polski.

Klatka kluczowa-470342
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie spodziewane jest duże i umiarkowane zachmurzenie. Przelotnie może padać deszcz. Termometry pokażą do 24 st. C. Wiatr z zachodu i południa będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1000 hPa, ciśnienie ma spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek upłynie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pod znakiem pogodnego nieba. Na termometrach zobaczymy do 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni i południowy. Ciśnienie osiągnie w południe 1012 hPa i ma spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek w Poznaniu wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 25 st. C. Zachodni i południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 1001 hPa, ciśnienie ma spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się pogodnego dnia. Termometry pokażą do 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowy. Na barometrach w południe zobaczymy 997 hPa, ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek w Krakowie zapanuje duże i umiarkowane zachmurzenie. Może padać przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Wiatr okaże się zachodni i południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 986 hPa i ma spadać.

Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
44 min
3107_spektrum
Życie w spektrum autyzmu
28 min
pc
Pułapka, w którą wpadają miliony Polaków. Ekspert: płacimy podwójnie
TVN24
36 min
pc
Nowy dyrektor Teatru Wielkiego: bulwersować to za mało
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Patryk Jaki
Jest wniosek o "zgodę na pociągnięcie europosła Jakiego do odpowiedzialności karnej"
TVN24
EN_01678540_0395
Zmasowany atak na Kijów, Putin sięgnął po rakiety Cyrkon. "Spadają jak piorun"
TVN24
Robert Telus
CBA bada interesy posła PiS
TVN24
Azja, Turcja, Dalyan, Plaża Iztuzu shutterstock_422170012
Nowe zasady dla turystów w Turcji. Surowe kary za złamanie przepisów
BIZNES
Para młoda podczas uroczystości weselnej
Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali"
TVN24
50-letnia Magdalena z Krakowa przez 20 lat nie wychodziła z mieszkania. Jej matka zaczęła zrzucać kartki
Ich córka ponad 20 lat nie wychodziła z mieszkania. "To jest nasza wina, moja i żony"
TVN24
Zastrzelono sześć osób w Muscatine, w stanie Iowa
Siedem osób nie żyje. "Po prostu brakuje mi słów"
TVN24
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
Hel-666
Zagraniczne media o polskiej "Highway to Hel"
TVN24
Z lotniska trafił do zakładu karnego
Zamiast na wakacje w Hiszpanii, trafił do zakładu karnego
WARSZAWA
Jeżozwierz spacerował koło domów we wsi Krzywaczka
Specjalista przyjechał odłowić jeżozwierza. Okazało się, że własnego
TVN24
Nocne trzęsienie ziemi we Włoszech
Trzęsienie ziemi we Włoszech. Mieszkańcy wybiegali z domów
Świat
Wypadek pod Ciechanowem
Jedno auto w poprzek drogi, drugie w polu. Dwie osoby w szpitalu
WARSZAWA
Wyrok sądu
Wyrwał kobiecie torebkę, przejechała go samochodem. "Nie chciałam zabić"
TVN24
1 na 1
Spór o order Zełenskiego. Zgorzelski: była akcja, jest reakcja
TVN24
Bartosz Cichocki
Były ambasador reaguje na decyzję Zełenskiego. Zwrócił odznaczenie
TVN24
shutterstock_2453355995
Zamieszanie z apteczkami w samochodzie. Czy kierowcom przybył nowy obowiązek
Paulina Karpińska
Toporek z poroża jeleniowatych znalazł w rzece mieszkaniec
Wyjątkowe znalezisko w Wiśle. Wiadomo, co to jest
WARSZAWA
Aleksandra Gajewska i Michał Wawer
"Obrzydliwe" słowa Mentzena. Poseł Konfederacji: nie mówił o ogóle
TVN24
Driftował na skrzyżowaniu w Ostrołęce
Driftował w środku miasta. W zaskakujący sposób się tłumaczył. Nagranie
Ostrołęka
Żandarmeria Wojskowa
Żandarmeria ustaliła właściciela 33 skrzyń na amunicję
TVN24
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Ksiądz Wodniak ponownie wpisany do rejestru pedofili. "Poczułem ulgę"
TVN24
Policjanci odnaleźli skradzione auto
Zostawiła kluczyki, auto warte 400 tysięcy odjechało na jej oczach
Wyszków
Ireneusz Nowak
"Takie doświadczenie musi pozostać w powietrzu!". Jest decyzja szefa MON
TVN24
ciesnina ormuz
"Ryzyko jest bardzo wysokie". Kosztowna pułapka Zatoki Perskiej
BIZNES
Izolatka w izbie przyjęć po pożarze
Pacjent rozpalił ognisko w izbie przyjęć. Chciał uciec
TVN24
Szef MSZ Radosław Sikorski podczas konferencji barcelońskiego think tanku Cercle d'Economia
"Polska nigdy więcej nie będzie rosyjską kolonią"
TVN24
ropa naftowa baryłka paliwo
Zwrot na rynku ropy. Reakcja na rozmowy USA-Iran
BIZNES
Cezary Tomczyk
Wiceszef MON: to porażający materiał
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom