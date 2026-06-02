Prognoza Pogoda na dziś - wtorek 02.06. W części kraju może zagrzmieć Arleta Unton-Pyziołek

We wtorek rano lokalnie pojawią się zamgleniami, które ograniczą widzialność do 100-1000 metrów. Później na niebie dominować będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie i południowym wschodzie okresami będzie ono duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy, a na Podlasiu i Lubelszczyźnie - z burzami i deszczem do 20 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 22 st. C na Kaszubach i krańcach wschodnich, przez 24 st. C w centralnej Polsce, do 26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubskiej. Wiatr okaże się południowy, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od poniżej 50 procent na południowym zachodzie do ponad 70 procent na wschodzie. W zachodniej Polsce odczujemy ciepło, w wschodniej - komfort termiczny. Warunki biometeo będą neutralne na zachodzie i niekorzystne na wschodzie Polski.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie spodziewane jest duże i umiarkowane zachmurzenie. Przelotnie może padać deszcz. Termometry pokażą do 24 st. C. Wiatr z zachodu i południa będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1000 hPa, ciśnienie ma spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek upłynie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pod znakiem pogodnego nieba. Na termometrach zobaczymy do 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni i południowy. Ciśnienie osiągnie w południe 1012 hPa i ma spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek w Poznaniu wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 25 st. C. Zachodni i południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 1001 hPa, ciśnienie ma spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się pogodnego dnia. Termometry pokażą do 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowy. Na barometrach w południe zobaczymy 997 hPa, ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

We wtorek w Krakowie zapanuje duże i umiarkowane zachmurzenie. Może padać przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Wiatr okaże się zachodni i południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 986 hPa i ma spadać.