Pogoda na dziś - środa, 18.02. W dzień dosypie śniegu

Śnieg, opady, zima
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Środa 18.02 zapowiada się z opadami śniegu w wielu regionach. W części kraju chwyci mróz.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
W środę możemy spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami, a na zachodzie kraju także z lokalnymi rozpogodzeniami. Przelotne, niewielkie opady śniegu mogą wystąpić wszędzie z wyjątkiem północno-zachodniej części kraju. Ich suma wyniesie do 1-3 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od -5 stopni Celsjusza w Suwałkach do 3 st. C we Wrocławiu. Wiał będzie wiatr słaby lub umiarkowany, najpierw powieje z różnych kierunków, a następnie z północnego zachodu.

Klatka kluczowa-234514
Pogoda na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność we wschodniej i południowej części kraju wyniesie w środę w granicach 80-90 procent, natomiast na północnym zachodzie poniżej 70 procent. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne.

Klatka kluczowa-234548
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W środę Warszawie będzie pochmurno ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Ciśnienie będzie rosnąć, w południe dojdzie do 999 hPa. Odczuwalny będzie wiatr słaby lub umiarkowany wiejący z różnych kierunków.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie możemy spodziewać się pochmurnej aury z dużymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1 st. C. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, w południe dojdzie do 1012 hPa. Powieje wiatr słaby lub umiarkowany z północnego zachodu.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa przyniesie w Poznaniu zachmurzenie umiarkowane lub duże, natomiast opady nie wystąpią. Termometry pokażą do 0 st. C. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1000 hPa. Wiał będzie wiatr słaby lub umiarkowany z północnego zachodu.

Pogoda na dziś - Wrocław

Środa we Wrocławiu przyniesie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, któremu będą towarzyszyć przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -2 st. C. Ciśnienie będzie powoli rosło, w południe dojdzie do 998 hPa. Wiał będzie wiatr słaby lub umiarkowany z północnego zachodu.

Pogoda na dziś - Kraków

Niebo w Krakowie w środę będzie zachmurzone. Możliwe są przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Ciśnienie w południe wyniesie 986 hPa i będzie rosło. Wiał będzie wiatr słaby lub umiarkowany z różnych kierunków.

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Zima prognoza pogoda
Tomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
